Belediye başkanına yapılan saldırıda yeni ayrıntılar ortaya çıktı: 'İşlem tamam' demiş

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, dün sabah saatlerinde makam aracıyla belediye binasına geldiği sırada silahlı saldırıya uğramış, makam aracını kendisine siper eden Bıyık, saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

Saldırı sonrası önce azmettirici olduğu öne sürülen T.K., ardından da saldırıyı düzenleyen H.A. polis tarafından gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, soruşturma kapsamında saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Olay yerine yaklaşık 3 kilometre mesafede köy yolunda araçta polis ekiplerince yakalanan H.A.'nın, olaydan sonra girdiği binada bir dairenin ziline bastığı, kapıyı açan kadından "husumetlilerim peşimde cep telefonunuzla görüşebilir miyim?" diyerek cep telefonunu aldığı, ardından da T.K.'yi arayıp "işlem tamam" dediği belirtildi.

Kadının ise çevrede kapsamlı incelemelerde bulunan cinayet bürosu ekipleriyle durumu paylaştığı, telefonda aranan numaradan yol çıkan ekiplerin önce T.K.yi, ardından da H.A.'yı yakaladığı ifade edildi.

Saldırının, ilçede ihalesi iptal edilen kültür merkezi inşaatı ile bağlantılı olduğu öne sürülürken, kentte karıştığı pek çok suçtan sabıkası olan H.A.'nin ilk ifadesinde olayı itiraf ettiği öne sürüldü.

H.A.'nın ifadesinde kendisini azmettirenin olmadığını, saldırıyı belediye başkanından para isteyip alamadığı için gerçekleştirdiğini söyledi, diğer şüpheli T.A. ise suçlamaları reddetti.