Akşener'den Yomra'daki silahlı saldırıyla ilgili açıklama

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon'da İYİP'li Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a yönelik silahlı saldırıya dair açıklama yaptı.

Zonguldak'ta esnaf ziyareti yapan Akşener gazetecilerin konuyla ilgili sorusu üzerine "Sabah Belediye Başkanımızla konuştuk Allah’tan bir şey yok. Tam olarak ne olduğuna dair kendisinin bir fikri yoktu ama Türkiye’de bunlar çok olağan hale geldi, asıl sorgulanması gereken budur" dedi.

Akşener şu ifadeleri kullandı:

"Benim evim basıldı failleri beraat etti. Sayın Kılıçdaroğlu lince uğradı faali beraat etti. Böyle bir Türkiye’de Yomra Belediye Başkanımızın kurşunla karşılaşması çok çok çok vahim bir hadisedir. Allah korumuş canına bir şey olmamış.

İYİ Parti Genel Başkanı olarak ve eski İçişleri Bakanı olarak söyleyeceğim şey şudur; hem savcıları hem hakimleri hem kolluk güçlerinin yöneticilerini, siyasilere sesleniyorum her bir vukuat, linç, baskın, haksızlık hukuki olarak ortada bırakıldığı zaman takipsizlik verildiği zaman hiçbir zaman hukuki ceza verilmediği zaman yarın insanlar sokakta gezemez hale gelir, nitekim öyle. Bir başka şey daha olur, bu devran döndüğü zaman bu konunun arkasında durup hukuku işletmeyenler benzer durumlarla karşı karşıya kalırlar. Devleti yönetmenin ciddiyetinin önde olması gerekiyor. Ben bugün Türkiye’yi yönetenlere sesleniyorum bu tür olayların önünün kesilmesi için yapanın yanına kâr kalmaması gerekiyor.”

Yomra'nın İYİP'li belediye başkanı Mustafa Bıyık sabah saatlerinde makam aracıyla gittiği belediye binası önünde silahlı saldırıya uğramış, Bıyık saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

Yomra'da ne oluyor?

Trabzon'da Yomra İlçe Belediye Meclisi'nde AKP grubunda istifa krizi yaşanmıştı. Haziran ayı meclis toplantısında, belediyeye ait bir benzin istasyonunun satışı için Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a yetki verilmesi oylamasında AKP’li Tülay Adanur, grup kararına uymayarak İYİP'li meclis üyeleriyle birlikte hareket edip evet oyu kullanmıştı.

AKP'de tepkiye neden olan bu olay sonrasında önce AKP Yomra İlçe Başkanı Avni Adanur istifa etmiş, ardından da Yomra Belediye Meclisinde görevli 5 AKP’li üye ortak açıklama yaparak partilerinden istifa ettiklerini duyurmuştu. Dün de Yomra'da AKP'nin kadın kolları başkanlığı görevini yürüten Yeliz Şimşek Özer'in de istifa ettiği haberi yerel basına yansımıştı.