Belarus: Darbe girişimi ABD tarafından finanse edildi, kanıtlarımız var

Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin Çarşamba günü Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada, Belarus'un ABD devlet kurumlarının cumhuriyetteki darbe girişimine karıştığına dair reddedilemez kanıtlara sahip olduğunu söyledi.

Hrenin'e göre, uluslararası kontrol ve dengelerin olmaması "güçlerin cezasız kalmasına ve geleneksel kırmızı çizgileri geçmekten çekinmemelerine" neden oldu. Hrenin "Bu fenomene devlet terörü denilebilir" ifadelerini kullandı.

TASS'ın aktardığı üzere Hrenin şöyle konuştu:

"Kelimenin tam anlamıyla birkaç ay önce Belarus Cumhuriyeti benzer bir olayla karşı karşıya kaldı. Belarus ve Rus istihbaratının ortak operasyonu, Belarus liderinin fiziksel olarak ortadan kaldırılmasını içeren bir darbe girişimini engelledi. Bugün itibariyle, soruşturma ABD devlet kurumlarının olaya karıştığına dair reddedilemez kanıtları ortaya çıkardı"

17 Nisan'da Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, muhalefet figürü Grigory Kostusev, siyaset araştırmacısı Aleksandr Feduta ve avukat Yuri Zenkoviç'in kendisine ve oğullarına suikast ve darbe girişimi planladığını açıkladı. Lukaşenko, engellenen suikast planından ABD istihbarat teşkilatlarını ve ABD yönetimini sorumlu tuttu.

Olay yurtdışında söz konusu isimlerin Belaruslu generallere yönelik bir toplantısında açığa çıkmıştı.

Belarus soruşturmasına göre, darbe girişimi yurtdışından finanse edildi; komplocular sağcı gruplarla yakın temas halinde kaldılar. Ceza davası, iktidarı ele geçirmek için komplo kurmak suçlamasıyla başlatıldı; dokuz kişi suçlandı. Belarus Devlet Güvenlik Komitesi (KGB), gözaltına alınan şüphelilerin itirafta bulunduğunu ve soruşturmada işbirliği yaptıklarını açıkladı.