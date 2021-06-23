Lukaşenko: Almanya işgalin yıl dönümünde Nazi mirasını sürdürüyor

Nazi Almanyası'nın Sovyetler Birliği'ni işgalinin 80. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen bir etkinlikte konuşan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Batı'nın ülkesine yönelik eylemlerine tepki gösterdi.

Geçen yılki devlet başkanlığı seçimlerinde zafer ilan ettikten sonra uzun süredir protestolarla karşı karşıya kalan Lukaşenko, o zamandan beri uygulanan yaptırımların Batı'nın ulusa karşı “melez savaşının” bir parçası olduğunu belirtti. "Almanya'nın bu toplu komploya katılmasını beklemiyorduk" diyen Lukaşenko, “Ataları, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda yalnızca her üç Belarusludan birini değil, milyonlarca doğmamış çocuğu da yok edenlerden.” ifadelerini kullandı. Lukaşenko Almanya'nın dış politikasının yüzleşme arayışından ziyade İkinci Dünya Savaşı için pişmanlık duyması gerektiğini savundu.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya bügüne kadar insanlık tarihinin gördüğü en büyük işgal harekatıyla Sovyetler Birliği'ni işgal etmeye başlamıştı. O dönem SSCB'nin bir üyesi olan Belarus'un tamamı Alman işgali altında kalırken ülkenin nüfusunun üçte biri işgalciler tarafından katledilmişti. Bu savaş sırasında bütün ülkelerin kaybettikleri nüfus oranından daha kötü bir tabloya işaret ediyor.

Konuşmasında bu hafta ek ekonomik yaptırımlar getirilmesi çağrısında bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ı hedef alan Lukaşenko, “Sen kimsin? Tövbe eden bir Alman mı yoksa Nazilerin varisi mi?” dedi.

Ne olmuştu?

Geçen ay, Atina ile Vilnius arasında uçan bir Ryanair uçağı Belarus'un başkenti Minsk'e bomba ihbarı üzerine inmiştti. Uçakta bomba bulunmazken yetkililer ülkede aranan bir neo-nazi çeteci Roman Protaseviç'i ve Rusya vatandaşı kız arkadaşı Sofya Sapega'yı gözaltına aldı.

Batılı hükümetler bu hareketi “devlet destekli korsanlık” olarak kınadı ve neo-nazi elemanın ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı propaganda platformu "Özgür Avrupa Radyosu"nda yaptığı memurluk görevinden dolayı Belarus'u gazeteci kaçırmakla da suçladı. Protaseviç Ukrayna'nın ülkenin doğusundaki azınlıklara karşı savaşında gönüllü olarak savaşmış ve buradaki sivilleri hedef alan nazi grup "Azov Taburu"na üye olmuştu.

AB Protaseviç'in yakalanmasından beri Belarus'un ulusal havayolu şirketi Belavia'yı hava sahasından engellemeye başladı. Bir dizi Batılı havayolu artık Belarus'un etrafından dolaşan rotaları kullanırken, Brüksel'in daha fazla yaptırımı düşündüğü bildiriliyor.