Belarus'da yakalanan faşist militan devlet televizyonunda konuştu

Gözaltına alınan faşist militan Roman Protaseviç, Perşembe günü Belarus televizyonu ONT TV'de yayınlanan bir söyleşisinde ülkede düzenlenen Batı destekli eylemlerdeki rolünü itiraf etti.

Protaseviç "Suçlu olduğumu kabul ediyorum. Yayınladığım çağrılar sokaklarda huzursuzluk çıkmasına vesile oldu ve Minsk üç gün boyunca bir kaos halinde yaşadı" dedi. Protaseviç açık bir işbirliğine hazır olduğunu ekledi.

Protaseviç'in destekçileriyse söz konusu ifadelerin "baskı altında verildiğini" öne sürdü.

Protaseviç 23 Mayıs'ta gözaltına alındı. Atina-Vilnius hattındaki bir Ryanair uçağı, bildirilen bomba ihbarı üzerine Minsk Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı. İnişin ardından uçak kontrol edildi ve uçakta bomba bulunamadı. Ancak yolcular arasında Belarus makamları tarafından aranan Protaseviç de vardı. Protaseviç ve birlikte yolculuk ettiği Rus vatandaşı Sofya Sapega gözaltına alındı.

Protaseviç kimdir?

Protaseviç Ukrayna'da Neo-Nazi militan grubu "Azov Taburu"nda savaşmıştı. Protaseviç ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağılı propaganda kanalı "Özgür Avrupa Radyosu"nda çalıştığı için Batı medyası tarafından "gazeteci" olarak anılıyor.

Belarus'da ülke çapında gösteriler, 9 Ağustos cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından başlamıştı. Merkez Seçim Komisyonu'nun resmi sonuçlarına göre, görevdeki Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, oyların yüzde 80,10'unu alarak ezici bir farkla kazandı. Yarıştaki en yakın rakibi Svetlana Tihanovskaya'ysa, oyların yüzde 10,12'sini alarak ikinci oldu. Ancak seçimin sonucunu tanımayı reddeden Tihanovskaya Belarus'tan Litvanya'ya gitti. Daha sonra düzenli olarak AB ve ABD'li yetkililerle kulis faaliyetlerine başladı.

9 Ağustos'taki seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, Minsk şehir merkezinde ve Belarus'un diğer şehirlerinde kitlesel protestolar patlak verdi. Eylemler daha fazla protesto çağrısı yapan muhalefetin "Koordinasyon Konseyi" tarafından koordine edildi.

Hükümete göre, birçok miting Telegram kanalları ve haberciler ve sosyal medyadaki gruplar aracılığıyla örgütlendi. Protaseviç "Nexta" adlı Telegram grubunun yöneticileri arasındaydı.

Batı destekli muhalefet figürleriyse Protaseviç'in itiraflarını reddederek kendisinin "zorla konuşturulduğunu" öne sürdüler.

İşkence iddiaları yalanlandı

26 yaşındaki faşist militanın babası Dmitri Protaseviç, videonun "istismar, işkence ve tehditlerin" sonucu olduğunu söyledi. AFP'ye verdiği demeçte, "Oğlumu çok iyi tanıyorum ve asla böyle şeyler söylemeyeceğine inanıyorum" dedi.

Svetlana Tihanovskaya'nın danışmanlarından biri olan Franak Viacorka'ysa, itirafları görmenin acı verici olduğunu söyledi ve Protaseviç'i "rejimin rehinesi" olarak nitelendirdi ve Twitter'da "Onu ve diğer 460 siyasi tutsağı serbest bırakmak için elimizden geleni yapmalıyız" çağrısında bulundu.

Yayın öncesinde Batı destekli muhalif grup "Viasna", Protaseviç'in "haksız ama çok ciddi suçlamalarla" karşı karşıya olduğu için Belarus güvenlik servisleri tarafından konuşmaya zorlanmış olması gerektiğini öne sürdü. Viasna başkanı Ales Bialiatski Perşembe günü AFP'ye verdiği demeçte, "Pratasevich'in söyleyeceği her şey baskı altında söylenmiş olacak, en azından psikolojik baskı altında" dedi. Protaseviç'in ifadelerini daha yayınlanmadan gerçek dışı ilan eden grup “Şu anda söylediği her şey, hiçbir gerçek temeli olmayan saf propagandadır.” dedi.

Protaseviç, televizyonda yayınlanan demecini kendi isteğiyle verdiğini söyledi.

Tihanovskaya Pazartesi günü Protaseviç'in hapishanede dövüldüğüne ve işkence gördüğüne "inandığını" söyledi. Ancak Protaseviç'i ziyaret eden avukatı bu iddiaları yalanlayarak müvekkilinin iyi olduğunu söyledi.