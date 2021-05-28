Lugansk, Minsk'te gözaltına alınan Protaseviç'e ceza davası açtı

Lugansk Halk Cumhuriyeti Başsavcılığı web sitesine yüklenen bir basın açıklamasına göre, Donbass'taki çatışmalara katılması nedeniyle Belarus'ta gözaltına alınan ABD Dışişleri Bakanlığı propaganda kanalı 'Özgür Avrupa Radyosu' memuru Roman Protaseviç hakkında ceza davası başlattı.

Müfettişler, 2014 yazında Protaseviç'in Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde yasadışı ilan edilen Neo-Nazi Azov taburuna gönüllü olarak katıldığını tespit ettiler. Lugansk Halk Cumhuriyeti Başsavcılığı, 2014 yazından 2015 kışına kadar Protaseviç'in "kimliği belirlenemeyen diğer kişilerle birlikte" Azov taburunun Donbass topraklarındaki operasyonlarına katıldığını söyledi.

Protaseviç, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki sivillerin öldürülmesi ve sivil altyapının tahrip edilmesi gibi birçok başlıkla suçla suçlanıyor.

Protaseviç, Belarus'ta aşırılık yanlısı olarak tanınan "Nexta" Telegram kanalının kurucularından biri. Bir bomba tehdidinin ardından 23 Mayıs'ta Minsk havaalanına acil iniş yapan Ryanair uçağında bulunan Protaseviç, burada Belaruslu yetkililer tarafından gözaltına alınmıştı.

Uzmanlar uçakta bomba bulamadılar. Belarus Soruşturma Komitesi kasıtlı olarak yanlış bomba tehdidi nedeniyle ceza davası açtı. Protaseviç şu anda Minsk'te tutuluyor.