Belarus lideri Lukaşenko: Burada işler kontrolden çıkarsa dünya savaşı çıkar

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinde yaşanacak herhangi bir çatışmanın 3. Dünya Savaşı'nı tetikleyeceğini söyledi.

Batının ülkesine karşı "çok boyutlu" ve "çok aşamalı bir hibrit savaş" yürüttüğünü söyleyen Lukaşenko "Hedef açık. Belarus'u şeytanlaştırmaktan kimin çıkar sağlayacağını da biliyoruz. Küçük bir ülkeyiz ama uygun bir karşılık vereceğiz" dedi.

Ülkenin BeITA haber ajansının aktardığına göre Lukaşenko, yabancı güçlere Belarus'u istikrarsızlaştırma çabalarına son verme çağrısı yaparak "Dünya benzer durumların örneklerini biliyor. Acele hamleler yapmadan önce Belarus'un Avrupa'nın merkezinde olduğunu hatırlayın. Burada işler kontrolünden çıkarsa bir başka dünya savaşı çıkar" dedi.

"Tüm yaptırımlara, saldırılara ve provokasyonlara uygun biçimde karşılık verecekleri"ni söyleyen Lukaşenko "Kıtanın merkezinde bir çatışma başlatmak istemiyoruz. Bunu istemiyoruz ama artık yeter. Batı bize başka seçenek bırakmıyor" diye konuştu.

Yaptırımlara karşılık olarak "yaşlanan Avrupa'dan hızla büyüyen Asya'ya döneceklerini" söyleyen Lukaşenko "Belarus yeni Avrasya'nın bir parçası, ileri karakolu olmaya hazır" dedi.

'Bomba ihbarı İsviçre'den geldi'

Önceki gün Atina-Vilnius seferini yapan Ryanair uçağının Belarus'un Minsk Havalimanı'na acil inişi ve ardından uçak yolcularından Belaruslu muhalif Nexta Telegram kanalının kurucusu Roman Protaseviç'in gözaltına alınması üzerine AB Belarus'a yönelik yaptırımlarını genişletmeyi gündeme almıştı.

Bomba ihbarı üzerine Minsk Havalimanı'na indirildiği belirtilen uçakta yapılan aramada herhangi bir patlayıcıya rastlanmadığı açıklanmıştı.

Lukaşenko bugün yaptığı açıklamada bomba ihbarının İsviçre'den yapıldığını söyledi. Belarus hava sahasında bomba ihbarı alınan uçakla ilgili gerekeni yaptıklarını anlatan Lukaşenko, "Bomba ihbarı İsviçre’den geldi. Üstelik ihbar aynı anda Atina, Vilnius ve Minsk’e geldi. Belarus tarafı hızlı bir şekilde bilgiyi uluslararası kurallara uygun olarak uçağın mürettebatına iletti. Çünkü o esnada uçak Belarus sınırlarına girdi ve bizim hava sahamızdaydı” dedi.

Uçakta 123 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın tehdit altında olduğunu belirten Lukaşenko, “Pilotların karar almak için zamanı vardı. Uçak, Belarus Nükleer Santrali’nin yanından döndürüldü. Eğer bu olmasaydı ne olurdu? Çernobil hadisesi bizim için az mı? Üzücü bir deneyime sahip olan ABD böyle bir duruma nasıl tepki verirdi?” ifadelerini kullandı.

Bu esnada Mig-29 savaş uçağının kaldırılmasının bütün kurallara uygun olduğunu kaydeden Lukaşenko, uçağın havada iken nükleer santralin koruma sistemi ve hava savunma sistemlerinin hazır hale geldiğini belirtti.