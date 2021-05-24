Belarus'tan 'acil iniş' açıklaması: Uzmanların varacağı sonuçları bekleyin

Belarus'un başkenti Minsk'te dün Ryanair'e ait yolcu uçağının yaptığı acil iniş ve sonrasında uçak yolcularından Belarus'ta aranan Telegram kanalı Nexta'nın kurucusunun gözaltına alınması olayına Avrupa Birliği'nden yaptırım çağrıları gelmeye devam ediyor.

Belarus ise olayın kasıtlı olarak politize edildiğini öne sürdü.

Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoly Glaz tarafından yapılan bugün yazılı açıklamada ülkenin Ryanair uçağının dünkü acil inişi sırasında uluslararası kurallara tamamen uygun davrandığı belirtilerek olayın "kasıtlı olarak politize edildiği, tamamen dayanaksız iddiaların dile getirildiği" kaydedildi. Bazı ülkeler ve AB kurumlarından yapılan açıklamalara şaşırdıklarını belirten bakanlık sözcüsü, ilgilileri "yolcu güvenliği kurallarını hatırlamaya ve durumu sakin bir biçimde tahlil etmeye ve uzmanların varacakları sonuçları beklemeye" çağırdıklarını duyurdu.

Litvanya'dan Belarus hava sahasının 'güvensiz' ilan edilmesi önerisi

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ise dün yaptığı açıklamada Belarus'un hava sahasının AB tarafından "güvensiz" olarak tanımlanmasını ve Belarus uçaklarının AB havalimanlarına kabul edilmemesini önerdi.

Bugün başlayan AB Konseyi zirvesi öncesinde Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda sosyal medyadan yaptığı açıklamada Minsk'te yaşanan olayı "devlet destekli terör" diye niteledi ve zirvede bu konunun ele alınacağını söyledi.

Nauseda "Benim önerim Belarus hava sahası güvensiz olarak tanımlanmalı ve Belarus uçakları AB havalimanlarına kabul edilmemeli, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü tarafından derhal soruşturma açılmalı ve rejime karşı ciddi yaptırımlar uygulanmalı" ifadelerini kullandı

AB, Belarus Daimi Temsilcisi'ni çağırdı

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair’e ait uçağın dün Minsk’e acil iniş yapması ve yolculardan birinin gözaltına alınmasının ardından AB bugün yaptığı açıklamada "Bu Belarus yetkililerinin tüm muhalif sesleri susturmak için bir başka girişimi" dedi.

AB bugün Belarus Daimi Temsilcisi Aleksandr Mihneviç’i de çağırarak "sivil bir uçağı Minsk’e acil inişe zorlayan ve bağımsız bir Belaruslu gazeteci ve aktivist olan yolcu Roman Protaseviç’i gözaltına alan Belarus yetkililerinin kabul edilemez adımını kınadığı"nı açıkladı.

Ne olmuştu?

Dün Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı. Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve "terör olayları"na karıştığı gerekçesiyle aranan Telegram kanalı Nexta’nın kurucusu Roman Protaseviç gözaltına alınmıştı.

Morales'in uçağı Viyana'ya indirilmişti

Öte yandan Sputnik'in haberine göre Minsk'teki uçak hadisesi, bir uçağın üçüncü ülkede zorla indirilmesiyle sonuçlanan ilk olay değil. 3 Temmuz 2013'te Moskova'da katıldığı bir konferanstan dönen Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in uçağı Fransa ve Portekiz'in hava sahalarında uçuş izni çıkmaması üzerine Viyana'daki Schwechat Havaalanı'na zorunlu iniş yapmıştı. ABD'nin casuslukla suçladığı Edward Snowden'ın içinde olduğu iddiasıyla aranan bir uçağın ABD’li eski istihbaratçının bulunmaması üzerine Avusturya'dan havalanmasına izin verilmişti. Avrupa ülkelerinin bu kararı, Güney Amerika'da büyük tepkiyle karşılanmıştı.