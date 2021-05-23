Minsk'e acil iniş yapan uçakta gözaltı sonrası Belarus'a yaptırım çağrıları

Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Litvanya'nın başkenti Vilnius'a giden Ryanair hava yollarına ait yolcu uçağı Belarus'un başkenti Minsk'e acil iniş yaptı.

Rus TASS ajansına göre uçağın pilotları "bomba ihbarı" üzerine Minsk Havalimanı'ndan acil iniş izni istedi.

Acil inişi sırasında Belarus hava kuvvetlerine ait bir savaş uçağının da eşlik ettiği uçaktaki yolculardan, Belarus'taki muhaliflerin popüler Telegram kanalı Nexta’nın kurucusu Roman Protaseviç havalimanında yapılan kimlik kontrolünde gözaltına alındı.

Olayın ardından AB'den Belarus'a yönelik yaptırım çağrıları geldi.

AB Komisyonu Başkanı: Sonuçları olacak

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Atina'dan Vilnius'a giden Ryanair uçağını Minsk'e indirmeye zorlamak hiçbir biçimde kabul edilemez. Tüm yolcular derhal Vilnius’a seyahatlerine devam edebilmeli ve güvenlikleri sağlanmalıdır. Uluslararası hava taşımacılığı kurallarının herhangi bir şekilde ihlal edilmesinin sonuçları olacaktır” dedi.

Polonya'dan AB'ye Belarus'a yaptırım çağrısı

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'den yarın başlayacak konsey toplantısında, Belarus'a karşı yaptırımların da ele alınmasını talep ettiğini açıkladı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Morawiecki, "Avrupa Konseyi Başkanı'ndan yarınki Avrupa Konseyi gündemini genişletmesini ve A. Lukaşenko rejimine karşı derhal yaptırım uygulanmasının ele alınmasını istedim. Sivil bir uçağı kaçırmak terör eylemidir. Bu cezasız kalamaz" ifadesini kullandı. Morawiecki ayrıca Roman Protaseviç’in Minsk Havalimanı’nda gözaltına alınmasını da kınadı.

Litvanya'dan AB ve NATO'ya çağrı

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ise Protaseviç'in serbest bırakılmasını istedi, NATO ve AB'yi harekete geçmeye çağırdı. Nauseda "NATO ve AB müttefiklerini Belarus rejimi tarafından uluslararası sivil havacılığa oluşturduğu tehdide karşı derhal tepki vermeye çağırıyorum. Uluslararası topluluk bunun tekrarlanmaması için acil adımlar atmalıdır" dedi.

Letonya da Belarus'a karşı yaptırım uygulamasını talep ederken, Minsk Uluslararası Havaalanı Genel Müdürü Maksim Kiyakov, tüm prosedürlerin tamamlanmasından sonra uçağın Litvanya'ya gönderileceğini duyurdu.

Belarus yönetimi tarafından "köktenci" olarak nitelenen Roman Protaseviç ülkede "toplu kargaşaları organize etmek", "kamu düzenini ihlal eden grup eylemlerini düzenlemek"ten arananlar listesinde yer alıyor.