Batı medyasından 'seferberlik' yorumu: 'Putin köşeye sıkıştı'

ABD ve İngiltere medyasının önemli kuruluşlarından Washington Post, The Wall Street Journal, Financial Times ve The New York Times'ta yer alan makalelerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in duyurduğu kısmi askeri seferberlik yorumlandı.

Makalelerdeki ortak tespit, "Putin'in köşeye sıkıştığı ve her zamankinden daha tehlikeli olduğu" oldu.

Washington Post gazetesinin yayın kurulunun hazırladığı makale "Putin umutsuzluğa kapılıyor, üzerindeki baskı artmalı" başlığıyla verildi:

"Bay Putin el yükseltiyor gibi görünüyor; ama aynı zamanda, Rusya'nın savaş amaçlarını küçülttüğünü de ima ediyor. 'Anavatanımızın toprak bütünlüğü savunulacaktır' diyen Putin'in bu sözleri aslında, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü yok etmeye çalışırken çok yanlış hesaplar yapan ve kendini savaş için yeni bir gerekçeye muhtaç bulan diktatörün ikiyüzlü, geri tepmiş sözleridir. Şimdi tehditler savuruyor ama kendi halkı ona Finlandiya sınırına kaçarak cevap veriyor."

The Wall Street Journal gazetesinin yayın kuruluysa "Putin'in umutsuz Ukrayna gerginliği" başlığıyla yayımladığı makalede "Seferberlik ilanı bir güç gösterisi değil, Rusya'nın savaşı kaybettiğini kabul edişinin bir göstergesidir" ifadelerine yer verildi.

NTV'nin aktardığına göre makalede "Rus Duması, seferberlikten ve firardan kaçmanın cezasını sertleştirecek bir yasa çıkarıyor, bu da Rusların savaş isteğinin azaldığını gösteriyor. Dünyada kimse artık Putin'e inanmıyor. Türkiye'nin güçlü lideri Erdoğan 'Kırım'ı Ukrayna'ya geri ver' derken, Çin ve Hindistan Putin'i durması gerektiği konusunda uyarıyor" denildi.

Financial Times yayın kurulunun makalesinde ise "Vladimir Putin'in umutsuz zar atışı" cümlesi başlık olarak seçildi. Makalede Putin için "Köşeye sıkıştırılmış, nükleer silahlı bu otokrat, kendi halkı, Ukrayna ve dünya için artık son derece tehlikeli ve öngörülemez bir kişidir" nitelendirmesi yapıldı.

Makalede "Kibirden hasta yatağına düşmek üzere olan Putin, yedek askerleri çağırarak, Rus birliklerinin ne derece tükenmiş ve morali bozulmuş hale geldiğini kabullenmek durumunda kaldı. 'Bu bir blöf değil' diyerek, önceki tehditlerinin boş olduğunu kabul eden Putin'in bu defaki tehdidi belki de son bir zar atışı" değerlendirmesi yapıldı.

Son olarak The New York Times gazetesinde Roger Cohen imzalı makalenin başlığı için "Köşeye sıkışmış bir Putin her zamankinden daha tehlikeli" ifadeleri kullanıldı.

Makalede şöyle denildi:

"Ukrayna ve Batılı destekçileri şimdilik avantaja sahipse, bu avantaj hiçbir şekilde güvenli değil. Belki de 60 yıl önceki Küba füze krizinden bu yana Amerikalı ve Rus liderler nükleer savaş tehlikesi konusunda bu kadar açık ve keskin bir şekilde karşı karşıya gelmemişti."