Seferberlik, referandum, nükleer güç açıklamaları: Putin resti gördü ve artırdı

Rusya'nın daha çok Donbass'taki yerel milis güçler ve Wagner gibi özel askeri şirketlerle yürütmeye çalıştığı askeri müdahale tıkanmış durumda.

Ukrayna ise ABD ve İngiltere başta olmak üzere Batılı ülkelerden aldığı askeri yardım paketleri ve silah altına aldığı nüfusuyla geçtiğimiz günlerde çeşitli karşı saldırılar düzenlemeyi başardı. Her ne kadar Herson'daki karşı saldırısı bozguna uğrasa da Kiev, Harkov'da Rus ordusunu geri çekilmeye zorlayarak kazanabileceğine dair Batı kamuoyunda bir umut yaratmış oldu.

Tam da böyle bir süreçte ajanslara birbiri ardına "referandum çağrısı" haberleri düştü. Bu haberlere göre Lugansk, Donetsk, Herson ve Zaporojye bölgelerinde referandum düzenlenmesi yönünde kararlar alındı, tarih olarak da 23-27 Eylül'e işaret edildi.

Haberlerin yayılmasından birkaç saat sonra bir "ulusa sesleniş" konuşması yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 300 bin kişilik bir gücü derhal silah altına alan bir kısmi seferberlik kararına imza attığını duyurdu. Batı'nın kırmızı çizgiyi aştığını ve Ukrayna'da bir barış ortamını "Rusya'yı yok etmek" amacıyla engellediğini dile getiren Putin, çok sert bir uyarıda bulundu: "Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse, Rusya mevcut tüm yolları kullanacak, bu bir blöf değil."

Putin'in açıklamalarının arka planı ve bir nükleer savaş riskini TKP Danışma Kurulu üyesi emekli diplomat Engin Solakoğlu, kısmi seferberlik kararının Rus emekçi sınıfları için anlamını da Dayanışma Meclisi üyesi Erhan Nalçacı ile konuştuk.

Rusya'ya ilhak referandumları Donbass olarak da bilinen Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Cumhuriyeti ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde gerçekleştirilecek.

​Engin Solakoğlu: Putin resti gördü, artırdı

Bir nükleer savaşın bilinen dünyanın sonu olacağı anlamına geldiğini belirten Engin Solakoğlu, Putin'in açıklamalarını şu sözlerle değerlendirdi:

"Putin’in 'bütün silahlarımızı kullanacağız' mealindeki demecine Medvedev’in doğrudan nükleer silahlara atıf yapan sözleri eklenince bir süredir yaşanan tırmanmanın tehlikeli bir noktaya ulaştığını itiraf etmek zorundayız. Batı emperyalizminin Rusya’yı köşeye sıkıştırma stratejisinin sonucu Rusya’nın geri adım atması olmayacak gibi görünüyor. Referandum kararı da bunun göstergelerinden biri. Putin 'resti gördüm, artırıyorum' demiş oldu."

Rusya'nın dünyanın en büyük nükleer silah kapasitesine sahip olduğuna dikkat çeken Solakoğlu, öte yandan Rusya'nın topyekun bir savaşı kazanmasının da ihtimal dışı olduğunu kaydetti.

"Süregelen krizde Çin’in tavrını önemsiyorum" diyerek sözlerini sürdüren ve Çin'in 'derhal ateşkes' çağrısına işaret eden Solakoğlu, "Hindistan da ŞİÖ zirvesinde savaşa olumlu bakmadığını açıkça ortaya koydu. Batı merkezlerinden pompalanan 'Rusya’nın izole olduğu' propagandası kadar, dünyanın geri kalanının 'emperyalizme karşı' Rusya’nın koşulsuz arkasında olduğu' kabulü de hayatın gerçekleriyle örtüşmüyor" ifadelerini kullandı.

Birilerinin frene basması hatta mümkünse el frenini çekmesi gerektiğini vurgulayan Solakoğlu, "Bu birileri belki Çin ve savaşın yan etkilerini şiddetle hisseden Almanya olabilir, zor ama imkansız değil" diye konuştu.

1960-70'lı yıllarda Sovyetler Birliği, dünya barışını tehdit eden saldırgan ABD dış politikalarına karşı dengeleyici bir unsur olarak nükleer başlık kapasitesinde büyük bir atılım gerçekleştirmiş ve bir süre sonra bu alanda üstünlüğü ele geçirmişti.

Erhan Nalçacı: Rus sermayesinin kararlılığını gösteriyor

Batı emperyalizminin Ukrayna’nın doğusuna ve Karadeniz kıyısına sıkışmış olduğunu dile getiren Erhan Nalçacı ise asıl sorulması gereken sorunun "Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, bu hamle ile şiddetlenecek ve daha geniş bir cepheye yayılacak mı" olduğunun altını çizdi.

"Son dönemde Ukrayna’ya yığılan modern silahlar, NATO’nun Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nı doğrudan yönetmesi, NATO ile ilişkili çok sayıda askeri ve sivil uydudan gelen enformasyonun savaşın hizmetine sunulması Rusya’yı durdurmuş, hatta verdirilen kayıplarla, sınırlı da olsa bir geri çekilmeye zorlamıştı" değerlendirmesinde bulunan Nalçacı, Rus sermaye sınıfının konumu hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"Şimdilik Rusya sermayesi 300 bin emekçiyi daha askere alarak Ukrayna’da kazandığı toprakların referandum üzerinden Rusya’ya ilhakını garanti altına almaya çalışıyor. Dolayısı ile bu cephede savaşın kızışabileceğine ve ilhak konusunda Rus sermayesinin kararlılığına işaret ediyor. Öte yandan Alman ve Fransız sermayesi ABD ve yardakçısı İngiltere’nin peşinden gitmiş ve kayıplara uğramış olmanın gerilimini yaşıyor ve siyasi olarak bunu yansıtıyorlar. Dolayısı ile seferberlik ilanı ve Avrupa şehirlerinin hedef seçilebileceği uyarıları bu kırılgan ilişkiye dönük siyasi bir mesaj anlamı da geliyor."

"Son olarak emekçi sınıflarından 300 bin kişinin daha askere alınması Rusya işçi sınıfının daha ne kadar paylaşım savaşına karşı sessiz kalacağını da sormamıza yol açıyor" diye konuşan Nalçacı, şu ana kadar cılız kalan işçi sınıfının bağımsız tavrını yakından izlemek gerekeceğini söyledi.