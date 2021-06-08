Balıkesir'de vidanjörle müsilaj temizliği

Marmara Denizi'ndeki deniz salyası (müsilaj) krizi giderek büyürken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Denizi Eylem Planı'nın uygulanmasına ilişkin 7 il valiliği ve belediye başkanlıkları ile ilgili bakanlıklar ile sivil toplum kuruluşlarına genelge göndermişti.

Genelgede müsilajdan kaynaklanan kirliliğin giderilmesi ve yönetimine ilişkin 8 Haziran'da en büyük deniz temizliği seferberliği başlatılacağı, tüm çalışmaların bakanlık tarafından yürütüleceği, bu kapsamda İstanbul'da Koordinasyon ve Bilgilendirme Merkezi oluşturulacağı belirtilmişti.

Bu kapsamda Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerde ve müsilajın yoğun olarak görüldüğü bölgelerde temizlik çalışmaları başlatıldı. Öte yandan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin paylaştığı temizlik çalışmaları şaşkınlık yarattı.

Bandırma ve Erdek'te başlatılan çalışmalarda denizi temizlemek için genellikle şehir içi kanalizasyon, apartman atıkları gibi ufak çaplı kirlilikleri temizlemede yararlanılan vidanjör kullanıldı.

Balıkesir'de müsilaj temizliği böyle yapıldı

Çalışma Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Türkiye'nin en büyük deniz temizleme seferberliği kapsamında müsilaj temizleme çalışmalarını Bakanlığımızın öncülüğünde Valimiz, Üniversitemiz, Kurumlarımız, Odalarımız ve gönüllüler ile birlikte Bandırma ve Erdek’te başlattık" diye yazdı.

Türkiye'nin en büyük deniz temizleme seferberliği kapsamında müsilaj temizleme çalışmalarını @csbgovtr Bakanlığımızın öncülüğünde Valimiz, Üniversitemiz, Kurumlarımız, Odalarımız ve gönüllüler ile birlikte Bandırma ve Erdek’te başlattık.#MarmaraHepimizin pic.twitter.com/apXWwTLABM — Yücel Yılmaz (@yucelyilmazyy) June 8, 2021

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Marmara Denizi'nin tamamını 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız' demişti.