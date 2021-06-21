AKP barajları satıyor: Akköprü Barajı satışa çıkarıldı

CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Dalaman Çayı üzerinde bulunan Akköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali ile Santral tarafından kullanılan taşınmazlar Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satışa çıkarıldığını duyurdu.

Satışa tepki gösteren Erbay, "AKP’nin geldiği nokta ülkenin enerji kaynaklarını ve barajlarını satmaktır. Ülke ekonomik olarak o kadar zor duruma düşmüş ki AKP, son olarak Akköprü Barajı’nı satarak ekonomik olarak günü kurtarmaya çalışmaktadır" dedi.

Akköprü Barajı’nın Köyceğiz, Dalaman ve Ortaca bölgesi için önemine değinen Erbay, bu özelleştirme kararından vazgeçilmesi çağrısında bulundu. Erbay şunları söyledi:

"Akköprü Barajı Köyceğiz, Dalaman ve Ortaca bölgelerini besleyen en önemli su kaynaklarında birisidir. Bu baraj bölgedeki tarımsal sulama için çok önemlidir. Akköprü Barajı 142 bin hektar tarım alanının sulanmasını sağlamaktadır. Binlerce insan tarımsal üretimle hayatını kazanmaktadır.

CHP'li Burak Erbay

'Özelleştirmenin bedeli halkın sırtına yüklenecek'

Daha önce eğitim ve sağlıkta yapılan özelleştirmeler şimdi enerjide yapılıyor. Enerji en temel ihtiyaçlarımızdan birisidir. Ancak daha önce elektrik dağıtımı özelleştirilirken defalarca uyarmıştık. Maalesef bu uyarılarımız yetkililer tarafından dikkate alınmadı. Özelleştirme sonucunda elektrik dağıtım ücretleri fahiş oranda arttırıldı. Şimdi de en temel ihtiyaçlardan biri olan enerjide bunu yapıyorsunuz. Yine bu barajın özelleştirilmesiyle elektrik fiyatları da artacak. Bu özelleştirmenin maliyeti vatandaşın sırtına zam olarak yüklenecek. Ayrıca tarlasını sulamak için elektrik kullanan çiftçimize de yük olarak binecek.

Akköprü Barajı’nın temeli 1995 yılında atıldı. 2011 yılında inşaatı tamamlanarak su tutmaya başlandı ve 2012 yılında da hizmete açıldı. Bu baraj için milletin cebinden o zamanın parası ile yaklaşık 4 katrilyon çıktı. Türkiye’nin 6 büyük barajı olan Akköprü Barajı yaklaşık 115 megavat elektrik üretiyor.

Yıllardır büyük emek ve çaba gösterilerek inşa edilen Cumhuriyetin birçok kazanımı AKP eli ile özelleştirilmektedir. Ülkemizde ne kadar stratejik kurum varsa satıldı. Şimdi de sıra baraj ve enerji santrallerine geldi. Bu özelleştirmeye karşıyız. Bu özelleştirme kararı derhal geri çekilmelidir. Barajın satılmasına karşı direneceğiz."