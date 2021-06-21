Müdüre 11, danışmanına 5 maaş

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ile onun danışmanlığını yaparken, Genel Müdür Yardımcılığı'na getirdiği eski AKP Gençlik Kolları Başkanı Davut Arpa'nın maaşları tartışma konusu oldu.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre maaşları Meclis gündemine taşıyan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık şöyle konuştu:

"AKP eski milletvekili Mehmet Metiner, bozuk saat misali arada bir doğruları söyler ve sonra da çark eder. Metiner, AKP Bilecik eski Milletvekili olan ve halen Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü görevini yürüten Fahrettin Poyraz'ın nerelerden maaş aldığını açıkladı. Nasıl bir baskı altında kaldıysa sonra Twitter hesabını kapattı. İlgili genel müdür de bu twiti yalanlandı. Poyraz, genel müdürlük dahil 10 yerde de yönetim kurulu başkanlığı yapıyor. Bu 10 yerden de yönetim kurulu başkanlığı maaşı alıyor."

Arık, "Davut Arpa, Bilecik AKP Gençlik Kolları'nda görevliyken, o dönem Bilecik Milletvekili olan Fahrettin Poyraz'ın danışmanlığını yaptı. Poyraz, genel müdürlüğe getirilince, danışmanı Davut Arpa'nın da Tarım Kredi Kooperatifleri'ne Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasını sağladı. Genel müdür yardımcılığıyla da yetinilmemiş, toplam 4 yerde yönetim kurulunda da görevlendirilmiş" diye konuştu.

Eski AKP'li milletvekili genel müdürün maaş aldığı yerler

Fahrettin Poyraz, 22, 23 ve 24'üncü dönem AKP Bilecik Milletvekili olarak görev yaptı. 24'üncü dönemde Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığı görevini de yürüttü. Poyraz'ın maaş aldığı yerler:

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü

GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı

Tarım Kredi Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı (TAREKSAV) Yönetim Kurulu Başkanı

Tarım Kredi Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Bereket Tekaful Yönetim Kurulu Başkanı

Bereket Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı

Bereket Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı

GÜBRETAŞ Maden A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Tarım Kredi Sera A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Tarım Kredi ve Kooperatifleri ve Birlikleri Sosyal Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

AKP eski milletvekili olarak emeklilik maaşı

Eski AKP Bilecik Gençlik Kolları Başkanı danışmanın aldığı maaşlar

Eski AKP Bilecik Gençlik Kolları Başkanı Davut Arpa ise 2012-2017 yılları arasında TBMM'de 24, 25 ve 26. dönemlerde milletvekili danışmanı olarak görev yaptı. 2017 yılında Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nde Genel Müdür Danışmanlığı görevini yürüttü. Arpa, bu kurumda 2018 yılında İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı görevine getirildi. 2018-2020 yılları arasında İnsan Kaynakları Daire Başkanı olarak görev yapan Arpa, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu'nun 23.02.2021 tarihli kararı ile Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Arpa'nın maaş aldığı yerler: