Abdullah Gül'ün danışmanı istifa etti: 'Bardağı taşıran son damla oldu...'

Milli Görüş geleneğinden gelen ve sırasıyla Refah, Fazilet ve AKP'de görevler yapan Reşit Aydın, 2014 yılından bu yana sürdürdüğü 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün danışmanlığından istifa ettiğini açıkladı.

"Aramızdaki görüş ayrılıkları, kendilerinin önderlik ettiği yeni siyasi oluşum sürecinde arttı. Özellikle 15 Temmuz sonrası FETÖ ve işbirlikçilerinin Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik saldırılarının siyasi patiler iltisaklıyla olduğunu müşahade ettim. Bu çirkinlikler ve hukuksuzluklara da her seferinde karşı çıktım" diyen Aydın, Gül ve Babacan'ın Boğaziçi eylemlerine destek verdiğini öne sürdü, HDP'ye kapatma davasına ilişkin kullanılan "siyasi" dilin ise bardağı taşıran son damla olduğunu söyledi.