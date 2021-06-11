Peker'den Erdoğan açıklaması: Ceza tevkifevleri müdürünü koğuşuma yolladı

Ülkücü mafya lideri Sedat Peker, Ergenekon davasından Silivri Cezaevi'nde kalırken Ceza Tevkifevleri Genel Müdürü'nün kendisini koğuşunda ziyaret ettiğini ve bu kişinin AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yanına gönderildiğini öne sürdü.

Peker Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ak Partili troller CHP milletvekili Özgür Özer ve Veli Ağbaba’nın beni cezaevinde ziyaret etmesini gündem yapıp kafa karıştırmaya çalışıyorlar. Şahsımı MHP milletvekilleri de ziyaret etti" dedi.

Peker şunları kaydetti:

"Bu da bir şey mi? Silivri Cezaevinde yatarken ceza tevkifevleri genel müdürü beni koğuşumda ziyaret etti. Baş başa görüştük. Bu cumhuriyet tarihinde hiç olmamıştır. Ceza tevkifevleri genel müdürünü de TAYYİP AĞABEY yanıma yollamıştı. Bence bu daha iyi gündem olacak bir şey.

Kamera kayıtları yerindedir. Bakılıp görülebilir. Sayın ceza tevkifevleri genel müdürüyle (çok önemli bir adam) koğuşumda baş başa görüşme yaparken cezaevi savcıları, müdürleri dışarıda bekliyorlardı. Ne kadar enteresan değil mi?"