10 kişiden 4'ü sofrasına et, balık, tavuk koymakta zorlanıyor

Avrupa ülkelerinde yaşayanların yüzde 97’si iki günde bir et, tavuk, balık tüketiyor. Türkiye’de ise her 10 kişiden 4’ü, iki günde bir et, tavuk ve balık tüketebilecek finansal güce sahip değil.

Sözcü'de, Avrupa Birliği’nin (AB) resmi istatistik kurumu Eurostat’ın verileriyle hazırlanan habere göre, 27 üyeli AB ülkelerinde 2 günde bir et, tavuk veya balık tüketemeyenlerin oranı 2022’de yüzde 8,3 oldu. Bir başka ifadeyle Avrupalıların yüzde 91,7’si iki günde bir et, tavuk, balık tüketmekte zorlanmıyor. Avrupa ülkeleri arasında en yüksek oranlar yüzde 22,1 ile Romanya ve yüzde 21,6 ile Bulgaristan’da görüldü. İki günde bir et, tavuk tüketmekte en az zorlanan ülkeler de yüzde 1,4 ile İrlanda ve yüzde 1,5 ile Kıbrıs Cumhuriyeti oldu.

Eurostat’ın Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) aldığı verilere göre Türkiye, aynı araştırmada AB ortalamasını 5’e katladı. Türkiye’de iki günde bir et, tavuk ya da balık içeren yemek masrafını karşılayamayanların oranı olan yüzde 41,5 ile ikinci sıradaki Romanya’yı ise neredeyse ikiye katladı.

TÜİK’in en güncel verilerine göre 2023’te de vatandaşların yüzde 39,2’si iki günde bir et, tavuk ya da balık içeren yemek masrafını karşılayamadığını belirtti.