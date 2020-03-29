İşçi servisleri şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muaf tutuldu

İçişleri Bakanlığı fabrika işçilerini taşıyan servis araçlarının şehirler arası seyahat kısıtlamasından muaf tutulacağını açıkladı.

Fabrika işçilerini taşıyan servis araçları şehirler arası seyahat kısıtlamasından muaf tutuldu.

İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada koronavirüs salgınına karşı tedbirler kapsamında, şehirler arası otobüs yolcu taşımacılığıyla ilgili genelgeye göre, seyahat kısıtlaması dışında tutulacaklara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, fabrika çalışanlarını taşıyan servis araçlarının, çalışanların ikamet ettikleri yerden başka şehre yolcu taşımaları (örneğin İstanbul-Gebze arası) şehirler arası seyahat kısıtlamasından muaf tutulacak.

İşçi ve çalışan servislerinde de sosyal mesafe kuralı ve en fazla yüzde 50 doluluk oranı kuralına uyulması zorunlu olacak.

Bazı şehirlerde "şehir içi yolcu taşımacılığının devamı niteliğinde olan ancak il sınırlarını geçmesi gereken" minibüs taşımacılığı da (örneğin Gebze-Harem minibüs hattı) seyahat kısıtlamasına tabi olmayacak. Sosyal mesafe ve yüzde 50 doluluk oranı kuralı burada da zorunlu tutulacak.

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Koronavirüs Tebdirleri Kapsamında Şehirlerarası Otobüs Yolcu Taşımacılığı ilgili Genelge Kapsamında ⬇ pic.twitter.com/cwcsEBkOWl — T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar (@TC_icisleri) March 28, 2020



