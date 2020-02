Venezuela halkından ülkeye dönen Guaidó'ya tepki

Venezuela'da 23 günlük uluslararası seyahatin ardından ülkeye dönen ABD destekli başarısız darbe girişiminin lideri Juan Guaidó, Simon Bolivar havalimanında halkın protestosuyla karşılaştı.

Telesur'un yayınladığı görüntülere göre, Guaidó'ya "Katil" diye bağıran protestocular, ABD'nin Venezuela'ya ait havayolu şirketi Conviasa'ya yaptırım uygulamasında Guaidó'nun payı olduğuna işaret ederek, "Hepimiz Conviasa'yız" tezahüratlarında bulundu.

Havalimanında Guaidó'ya seslenen bir kadın protestocu, kendisine "Ülkeyi bize saldırmak için terk ediyorsun. Utanmazın tekisin. Vatanı satıyorsun. Zavallı pislik. Çık dışarı. Venezuela halkı seni bekliyor" diyerek tepki gösterdi.

Chavistas were waiting for Guaido to scold him about his efforts to increase U.S. sanctions against Venezuela. pic.twitter.com/UtdVDOY7PU

— teleSUR English (@telesurenglish) February 12, 2020