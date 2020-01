New York Times Venezuela'nın başarısız darbecisini yazdı: Zamanı geçmiş biri

Venezuela’da ABD’nin emriyle başarısız darbe girişiminde bulunan Juan Guaidó, en son Venezuela’da muhalefetin onu terk etmesinin ardından imaj tazelemek ve dışarıdaki bağlantılarını yenilemek için bir yurt dışı gezisi başlattı.

Hakkında verilmiş seyahat yasağına rağmen Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’na katılan Guaidó’nun buradaki tutumuysa ABD merkezli New York Times (NYT) tarafından ‘vakti geçmiş biri gibi gözüktü’ sözleriyle yorumlandı. NYT’nin Londra Büro Şefi Mark Landler’ın imzasıyla yayımlanan yazıda Juan Guaidó’nun Davos’taki zamanının çoğunun “Venezula rejimini neden yıkmayı başaramadığı” üzerine soruları cevaplamasıyla geçtiği vurgulandı.



Guaidó’nun yabancı devletlere Venezuela’ya yönelik baskıyı arttırması talebiyse NYT yazarı tarafından “Venezuela hala (Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'yu) yerinden etmekte başarısız olan ağır yaptırımlar altında. Bir seçim yılında, ABD'nin askeri müdahale gibi daha agresif seçenekleri göz önünde bulundurma olasılığı daha düşük.” ifadeleriyle eleştirildi.

‘VAKTİ GEÇMİŞ’

En büyük destekçisi ABD Başkanı Donald Trump’ın Forum boyunca Venezuela hakkında konuşmadığına ve Guaidó’yla hiç görüşmeden Davos’tan ayrılmasına vurgu yapılan yazıda Guaidó’nun “vakti geçmiş biri gibi gözüktüğü” ifade edildi.

Guaidó, Davos’ta ABD’li yetkililerden sadece Trump’ın kızı ve danışmanı İvanka Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yla yan yana görüntü vermeyi başarabildi.

The US & the President Trump's administration have been key in this fight against Maduro's criminal dictatorship. That support is very strong, as evidenced by recent meetings between President @jguaido & US presidential advisor @IvankaTrump, today in Davos, and @secpompeo, in ?￰゚ヌᄡ. pic.twitter.com/dnE4j7hJbK

— CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) January 23, 2020