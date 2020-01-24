New York Times Venezuela'nın başarısız darbecisini yazdı: Zamanı geçmiş biri

ABD menşeli New York Times’ta Venezuelalı darbeci Juan Guaidó’nun Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’ndaki konumu ‘başarısız’, ‘vakti geçmiş gibi gözüktü’ sözleriyle yorumlandı.

Venezuela’da ABD’nin emriyle başarısız darbe girişiminde bulunan Juan Guaidó, en son Venezuela’da muhalefetin onu terk etmesinin ardından imaj tazelemek ve dışarıdaki bağlantılarını yenilemek için bir yurt dışı gezisi başlattı.

Hakkında verilmiş seyahat yasağına rağmen Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’na katılan Guaidó’nun buradaki tutumuysa ABD merkezli New York Times (NYT) tarafından ‘vakti geçmiş biri gibi gözüktü’ sözleriyle yorumlandı. NYT’nin Londra Büro Şefi Mark Landler’ın imzasıyla yayımlanan yazıda Juan Guaidó’nun Davos’taki zamanının çoğunun “Venezula rejimini neden yıkmayı başaramadığı” üzerine soruları cevaplamasıyla geçtiği vurgulandı.



Guaidó’nun yabancı devletlere Venezuela’ya yönelik baskıyı arttırması talebiyse NYT yazarı tarafından “Venezuela hala (Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'yu) yerinden etmekte başarısız olan ağır yaptırımlar altında. Bir seçim yılında, ABD'nin askeri müdahale gibi daha agresif seçenekleri göz önünde bulundurma olasılığı daha düşük.” ifadeleriyle eleştirildi.

‘VAKTİ GEÇMİŞ’

En büyük destekçisi ABD Başkanı Donald Trump’ın Forum boyunca Venezuela hakkında konuşmadığına ve Guaidó’yla hiç görüşmeden Davos’tan ayrılmasına vurgu yapılan yazıda Guaidó’nun “vakti geçmiş biri gibi gözüktüğü” ifade edildi.

Guaidó, Davos’ta ABD’li yetkililerden sadece Trump’ın kızı ve danışmanı İvanka Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yla yan yana görüntü vermeyi başarabildi.

The US & the President Trump's administration have been key in this fight against Maduro's criminal dictatorship. That support is very strong, as evidenced by recent meetings between President @jguaido & US presidential advisor @IvankaTrump, today in Davos, and @secpompeo, in ?￰ﾟﾇﾴ. pic.twitter.com/dnE4j7hJbK — CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) January 23, 2020

NYT’deki yazıda Guaidó’nun Davos’ta başarısız olduğu ifade edilirken Venezuelalı darbecinin “yarısı ancak dolmuş” salonda konuşma yaptığı vurgulandı.

DARBEYİ İNSAN YÜZLÜ GÖSTERSİN DİYE ÇAĞRILMIŞ

NYT’deki yazının son kısmında ABD yetkililerin Guaidó’nun Davos’a yaptığı ziyaretin değerli olduğunu, çünkü “Venezuela’daki mücadeleye insani bir yüz katacağını” söyledikleri aktarıldı. NYT’ye konuşan üst düzey bir yetkiliye göre, Guaidó, “geçen yıl manşetlerde bulunmasına rağmen, Latin Amerika dışındaki insanlara bir şey ifade etmiyor” ve “kendi hikayesini anlatarak, etkili yaptırımlar uygulatmak ve altın ticaretini durdurmak için kritik olan Avrupalılar arasında hala desteği seferber edebilecek” durumda.

Daha öncesinde Venezuela'da başarısız bir darbe girişiminde bulunan Juan Guaidó, geçtiğimiz günlerde Meclis Başkanlığı seçimlerinde muhalif milletvekillerinin büyük ölçüde desteğini kaybetmiş ve seçilememişti.

