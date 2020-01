Venezuelalı muhalifler Guaido'dan vazgeçti, muhalefet bölündü

Venezuela’da denediği başarısız darbe girişimi ve ardından Venezuela’nın yurtdışındaki varlıklarını kişisel lüks harcamaları için kullanmasıyla bilinen ABD destekli darbenin lideri Juan Guaidó, Venezuela muhalefeti tarafından “değiştirildi”.

Venezuela'da 2017 yılında "Ulusal Kurucu Meclis"in göreve gelerek yasama yetkisini almasının ardından işlevini yitiren ABD destekli "muhaliflerin" elindeki "Ulusal Meclis"te yeni başkan seçiminde kavga çıktı.

Muhalif milletvekilleri, meclis başkanlığını kendisini zenginleştirmek için kişisel bir proje olarak kullandığı için Guaidó'ya karşı tutum aldıklarını ilan ettiler.

Muhalefetten sağcı milletvekili José Brito "Henüz sona eren 2019'da ülkenin umuduydunuz, bugün en büyük hayal kırıklığısınız, bugün siz geçmiş olacaksınız, bir kabusa dönüştünüz, Juan Guaidó bugünden itibaren zamanınız sona erdi" dedi.

Sağcı milletvekilli, Guaido yerine Primero Justicia’dan Luis Eduardo Parra'yı destekleyeceklerini ilan etti. Sağcı Brito, “Guaidó ülkeye ve uluslararası topluluğa yalan söyledi, ayrıca defalarca Maduro ile görüşmeyi reddetti ve gerçek şu ki, (Sen Guaido) kaçtın ve ana uluslararası müttefiklerine geri döndün” dedi.

Sağcı Brito "Guaidó, halkı değişim güçlerini değil, kendi güç konumlarını pekiştirmek için kullandı" dedi.

'GUAİDO MECLİSE ALINMADI' YALANI

Seçimler esnasında Juan Guaidó’nun meclis önünde polisle itişmeleri ve meclisin çitlerinden atlaması görüntüleri basını ve sosyal medyayı meşgul etti. İddiaya göre Guaidó’nun seçimlere katılmasına engel olmak için Venezuela Hükümeti meclisin önüne barikat kurmuştu.

Ancak meclise girişi engellenen kişinin Guido değil, hakkında soruşturmalar bulunan bir milletvekili olduğu ortaya çıktı. Guaido’nun meclise girişine izin verilmesine rağmen Guaido'nun beraberinde gelen herkesin içeriye girmesi konusunda direttiği anlar Batı medyasında ve Guaido’cu muhalefetin propagandacıları tarafından gizlendi.

Guadio’nun, hakkında bir dizi suçlama bulunan Gilberto Sojo’nun meclise girmesine izin verilmemesinin ardından içeri girmeyi reddetmesinin sebebiyse meclis içerisinde Guaido’nun destekçilerinin çoğunlukta bulunmamasıydı. Guaido’nun meclis dışındaki şovu ve üç saat boyunca içeri girmemekte diretmesi diğer Ulusal Meclis üyeleri tarafından "oyalama taktiği" olarak yorumlandı. Meclisteki seçimler sona erdikten sonraysa, içerideki Guaido destekçileri dışarı çıkıp ABD kuklası darbeciye artık içeri girebileceğini söylediler.

Guaido’yla beraber meclis önüne gelen ve içeri giren muhalif vekil Williams Dávila’ysa yanlışlıkla kapı önündeki şovu deşifre ederek, kendilerinin ve Guaido’nun girmesine izin verildiğini sadece Gilberto Sojo’nun girmesine engel olunduğunu itiraf etmiş bulundu. Seçimler esnasındaysa Guaido destekçilerinin nerdeyse tamamı içeride bulunuyordu.

Williams Dávila ağır bir Guaido destekçisi olarak biliniyor.

Guaido, meclis önündeki şovunu, içeri girmesine izin verilen meclisin çitlerinden atlamaya çalışarak bitirdi.

AB’NİN KAFASI KARIŞTI

Guaido’nun meclis önündeki tiyatrosunun ve kendi kendisini tekrar Meclis Başkanı ilan etmesinin ardından AB’nin dışişleri servisi kendisiyle çelişen bir açıklama yayımladı. AB’den gelen açıklamada “Cumhurbaşkanı Juan Guaido'nun oturumu yapması engellendi, muhalefet milletvekillerinin Ulusal Meclise girmesine izin verilmedi ve basının binaya girişi de engellendi” denilirken, “Sonuç olarak AB, Juan Guaidó'yu uygun bir oylama toplantısı koşulları sağlanana kadar Ulusal Meclis'in meşru Başkanı olarak tanımaya devam ediyor” ifadelerine yer verildi. Ancak AB Guaido’yu daha öncesinde “Geçici Devlet Başkanı” olarak tanıdığını ilan etmesine rağmen bu açıklamasında Guaido’yu tekrar Meclis Başkanı olarak tanıdığını duyurmuş oldu.



MUHALİF MİLLETVEKİLLERİ BİRBİRİNE GİRDİ

"Ulusal Kurucu Meclis"in göreve gelerek yasama yetkisini almasının ardından işlevini yitiren ABD destekli "muhaliflerin" elindeki "Ulusal Meclis"te yeni başkan seçiminde kavga çıktı. Guaido kapı önünde kendi kararıyla beklemeye devam ederken, içerideki vekiller çoğunluğun halihazırda içerde bulunduğunu söyleyerek seçimlerin başlaması gerektiğini söylediler. Meclis içerisinde Guaido’yu destekleyen ufak bir azınlığın baskılarıyla 3 saat bekleyen vekiller arasında en sonunda kavga çıktı.

ABD’Lİ SENATÖR İŞİ ÇÖZDÜ, ‘RUSYA'NIN OYUNU’

ABD Başkanı Donald Trump’a olan yoğun desteğiyle bilinen ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio’ysa Guaido’nun seçilememesi üzerine ABD’nin Venezuela üzerindeki planlarının çökmediğini ileri sürdü. ABD’li Senatör, “ABD Venezuela üzerindeki planları Maduro’nun Meclisi devralmaya çalışmasına rağmen türbülansa geçmedi. Guaido’nun meşruiyetini destekleyen hiçbir ulus bu sahte oyuna gelmedi. Aksine, Maduro rejimi birkaç ülkeyi daha (kendisine karşı) güçlü hareket etmeye zorlamış olabilir” dedi.

ABD’li Senatör Rubio, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda olaydan Rusya’yı sorumlu tuttu. Rusya kaynaklı uluslarası yayın yapan RT’nin konuyla ilgili son dakika haberini paylaşan Rubio, “Ve işte Putin'in dezenformasyon çabaları becerikli bir şekilde Venezuela'daki Maduro'ya yardım etmeye çalışıyor. Maduro rejimi Ulusal Meclis'e baskın düzenledi, sahte oylama düzenledi ve muhalefet çoğunluğunun oy kullanmasını engelledi. Her şey videoya çekildi ve şimdi internetin her yerinde” notuyla paylaştı.

And here comes #Putin disinformation efforts clumsily trying to help #Maduro in #Venezuela#MaduroRegime stormed National Assembly,prevented opposition majority from entering & held sham vote to elect new & illegitimate Speaker

It was all captured on video & now all over web https://t.co/umXF0k8noj

