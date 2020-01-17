Başarısız darbeci Guaido, teleSUR’un başına CIA işbirlikçisi katili ‘kayyum atadı’

ABD’nin Venezuela’daki kuklası Juan Guaido, geçtiğimiz günlerde Latin Amerika’nın ilerici ve bağımsızlıkçı yayınlarından en önde gelen teleSUR’u susturacağını açıklamıştı. Guaido, kanalı ‘geri kazanmak için’ bir kurul atadığını duyurdu. Kurulun başındaysa El Salvador’da giriştiği katliamlarla tanınan Leopoldo Castillo bulunuyor.

ABD kuklası Juan Guaido, Latin Amerika’nın bağımsızlıkçı yayın organı teleSUR’u susturma planını açıkladı. Hugo Chavez ve Fidel Castro tarafından 2005 yılında “CNN’e sosyalist cevap” olarak kurulan yayın organının başarısızlıklarını ifşa etmesinden rahatsız olan Guaido, teleSUR sinyalini ‘geri almak’ amacıyla kanalın başına bir ekip atadığını duyurdu. Daha öncesinde hiç bir zaman kendisine ait olmayan bir şeyi nasıl ‘geri alacağı’ ya da kanalın başına ‘atadığı kayyumun’ fiili olarak kanala herhangi bir müdahalede bulunabilecek bir konumda olmaması bir yana, Guaido’nun ‘demokratik içerikler’ üreteceğini vaat ettiği kayyum ekibinde bulunan isimler dikkat çekti.



Guaido’nun "sözde" kayyumunun başında bulunan Leopold Castillo, 1980’li yıllarda Venezuela'nın El Salvador büyükelçisi olduğu dönemde ülkede dini bir grubun fiziksel olarak ortadan kaldırılması amacıya düzenlenen katliamlardan oluşan "Centauro Operasyonu"na aktif olarak katıldı. Castillo, El Salvador’daki José Napoleón Duarte diktatörlüğünün en büyük destekçilerinden biri olmanın yanı sıra, daha sonra Reuters’ta yayınlanan 1991’de ABD Senatosu’nda yapılan bir soruşturmaya göre El Salvador’daki ölüm tugaylarının hedeflerini belirlemede CIA’in en önemli iş birlikçilerinden biri olarak öne çıkıyor.

Napoleón Duarte diktatörlüğü dönemindeki faaliyetlerinden dolayı Guaido'nun 'atadığı' Castillo "Papaz Katili" adıyla anılıyor.

teleSUR’u susturma ekibinde yer alan bir başka isimse Larissa Patino oldu. Patino, Chavez’e karşı muhalif tutumuyla bilinen RCTV kanalının yöneticiliğini yaptı. Patino aynı zamanda Primero Justica partisinin yöneticilerinden biri olarak da görev yaptı. Primero Justica Venezuela’ya yönelik dış müdahale ve yaptırımları açıkdan destekleyen bir parti.