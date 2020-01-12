Sansürcülük kanında var: ABD kuklası Guaido’dan, bağımsızlıkçı medyayı susturma girişimi

Latin Amerika'nın bağımsızlıkçı ve ilerici medyasını susturmayı isteyen ABD kuklası Venezuela'lı darbeci Guaido, Hugo Chavez'in kurduğu teleSUR'u 'ele geçirme' planlarını duyurdu.

Karakas’tan yayın yapan Latin Amerika’nın bağımsızlıkçı ve ilerici medya organı teleSUR, başarısız darbeci Juan Guaido tarafından hedef alındı. ABD kuklası Guaido, Hugo Chavez’in girişimiyle kurulan medya kuruluşuna yönelik "Önümüzdeki birkaç gün içinde ilerlemeye devam ediyoruz: yarın kıtadaki teleSUR sinyalini ele geçirme adımlarını duyuracağız." dedi.

En los próximos días seguimos avanzando: mañana anunciamos los pasos para recuperar la señal de Telesur en el continente, y estén pendientes de dónde y cuándo vamos a realizar la sesión de la @AsambleaVE, para abrir todos juntos las puertas del Palacio y pronto las de Miraflores. pic.twitter.com/CklEhvD0mE — Juan Guaidó (@jguaido) January 11, 2020

Venezuela'daki başarısız darbe girişiminin ardından kendini 'cumhurbaşkanı' ilan eden ABD kuklası Juan Guaido, dün yaptığı açıklamada, kanalı susturmak için teleSUR'un televizyon sinyalini devralmayı planladığını açıkladı.

Guaido ayrıca Cumartesi günü yaptığı bir konuşmasında, teleSUR'un "teröristleri desteklediğini" iddia ederek kanalın haber verme imkanlarını durduracağını söyledi.

Kendini 'cumhurbaşkanı' ilan eden milletvekili, destekçilerinin çoğunu kaybetmiş ve geçtiğimiz günlerde meclisteki üstünlüğünü de yitirmişti. Guaido’nun son adımları, Venezuela muhalefetinin kendisinden desteği çekmesine neden olmuştu.

ABD’nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliot Abrams’ın kendisine olan desteğini arkasına alan Guaido, meclis başkanı seçilemeyince bir özel televizyonun stüdyosunda kendisinin seçildiği bir kurgu programla tekrar kendisini “Meclis Başkanı” ilan etmişti.

2019 Mayıs ayında Guaido, başarısız bir "askeri darbe" girişiminde bulunmasından sonra ABD ve AB taraflarınca Venezuela’nın “cumhurbaşkanı” olarak tanınmıştı.

Guaido, geçen haftaki yenilgisinden beri Guaido, Twitter üzerinden meşru Venezuela Hükümeti'ne ve teleSUR’a saldırıyor.

teleSUR, Hugo Chavez’in girşimiyle Venezuela, Küba ve bağımsızlıkçı Latin Amerika devletleri tarafından “CNN’e Latin sosyalist cevap” olarak kurulmuştu.

