Bolivya'da darbe yanlısı hükümetten Telesur'a engel

Bolivya'da 11 Kasım tarihinde kendini devlet başkanı ilan eden Jeanine Añez liderliğindeki darbe yanlısı hükümet, Venezuela merkezli televizyon kanalı Telesur'un yayınını kesti.

Bolivya'da ABD destekli darbenin ardından 11 Kasım tarihinde kendini devlet başkanı ilan eden Jeanine Añez'in hükümeti, ülkede basını hedef alıyor.

Darbeden bu yana ülkede 30'dan fazla basın mensubu tehdit ve saldırıya uğrarken, darbe yanlısı hükümet, son olarak "kablo şebekesinin yeniden onarımı" gerekçesiyle Venezuela merkezli televizyon kanalı Telesur'un yayınını kesti.

Ülkede geçen hafta, muhabirler iletişin bakanı tarafından "hükümete karşı isyanı teşvik etmek" suçlanmıştı. Suçlamanın hemen ardından Arjantinli televizyon kanalı Telefe'nin kameramanı Bolivya'da kaldığı otelden çıkarılmıştı. Ülkede darbe karşıtı protestoları haber yapan diğer Arjantinli muhabirler de, saldırı ve tahditler sonucunda ülkelerinin büyükelçiliğine sığınmışlardı.

Bolivya'da darbeden bu yana Cochabamba kentinde 13 gazeteci, Santa Cruz kentinde de 8 muhabir saldırıya uğradı.