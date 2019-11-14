ABD'den Bolivya'daki darbecilere 'tebrik' mesajı!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Bolivya'daki darbenin ardından Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in geçici devlet başkanlığına getirilmesinden memnuniyet duyduklarını açıkladı.
'MEMNUN OLDUK'
Pompeo, darbecilerin devlet başkanı ilan ettiği Anez'i tebrik etti.
Pompeo, "ABD, ülkesini Amerikan Demokratik Tüzüğünün ilkeleri doğrultusunda demokratik bir sürece ulaştırmak için sorumluluk alan Bolivyalı Senatör Jeanine Anez'i takdir etmektedir" dedi.
ABD hükümeti olarak Bolivya yönetimi ile çalışmak için sabırsızlandıklarını belirten Pompeo, "Tüm Bolivyalı taraflara gelecek zamanlarda da demokrasiyi korumaları ve şiddetten uzak durmaları çağrısında bulunuyoruz" açıklamasında bulundu.