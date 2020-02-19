'Türkiye Libya'ya bin paralı asker gönderdi'

Libya'nın doğusundaki geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Abdulhadi Huveyj, Türkiye'nin Libya'ya bin paralı asker gönderdiğini açıkladı.

Libya'nın doğusundaki geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Abdulhadi Huveyj, Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sputnik Arabic'e konuşan Abdulhadi Huveyj, "Türkiye'den Libya'ya bin paralı asker gönderildi. Üstelik Libya'nın kaynaklarıyla ve bunu yapan tanınmamış hükümetin kendisi. İktidarı kimlerin elleriyle ve hangi bedeller karşılığında ele geçirdikleri umurlarında değil. Hem Trablus'ta hem de ülkemizin diğer bölgelerinde her gün suç işliyorlar. Bu hükümet sık sık Ruslar da dahil olmak üzere diğer ülkelerin vatandaşlarını kaçırıyor" dedi.

Trablus'taki hükümete atıfta bulunarak, topraklarındaki paralı askerlerin sponsorluğunu yapan ve hatta diğer ülkelerin vatandaşlarını kaçıranlarla iş yapmanın tuhaf olacağını belirten Huveyj, "Paralı askerler hakkında konuşacak olursak, hem Türkiye hem de Suriye vatandaşlarını gözaltına aldık. Üstelik bunların çoğu Akdeniz üzerinden yasa dışı yollardan AB'ye gitmeye çalışıyor. Birçoğu bunu başarıyor ve Avrupa için potansiyel tehdit oluşturuyor" ifadesini kullandı.