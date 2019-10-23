Suriye harekatı için öğrencilerine asker selamı verdiren öğretmene soruşturma açıldı

Kosova’da, Türkiye’nin Suriye harekatına destek gerekçesiyle öğrencilerine asker selamı verdiren öğretmene soruşturma açıldı.

Kosova Milli Eğitim Bakanlığı, Prizren’deki bir okulda öğrencilere Türkiye bayrağıyla asker selamı verdirilmesi üzerine soruşturma açıldığını duyurdu.

Öğretmen Selver Shantir, öğrencilerine asker selamı verdirttiği fotoğrafı sosyal medya üzerinden paylaşmıştı.

Shantir, fotoğrafın Türkiye’nin Suriye’de düzenlediği harekata destek amaçlı olduğunu açıklamıştı.

Shantir fotoğrafın Arnavutluk’la Türkiye arasındaki futbol maçı esnasında Türkiye takımının asker selamı vermesinden esinlenildiğini söyledi. Shantir, “Türkiye milli takımının 2020 Euro elemelerinde asker selamını gördükten sonra, öğrencilerim aynı hareketi yapmamı istedi” dedi.

Kosova Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Okullar herhangi bir ideolojik propagandanın yeri değildir ve bu davranış çocukların istismarına dair uluslararası sözleşmelere ve Kosova yasalarına aykırıdır” dedi.