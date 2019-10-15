Türk futbolcu Suriye paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakıldı

Almanya'nın St. Pauli takımında forma giyen futbolcu Cenk Şahin, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki harekatına sosyal medyadan verdiği destek sonrası kadro dışı bırakıldı.

Almanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden St. Pauli'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Suriye'deki harekata sosyal medyadan destek vermesi gerekçesiyle kadro dışı bırakılan Cenk Şahin artık maç kadrosu ve antrenmanlara alınmayacak.

DW Türkçe'nin haberine göre, St. Pauli'nin açıklamasında, "kimsenin farklı kültürlerden doğan farklı yaklaşımlar ve algıları yargılayamayacağı" belirtilirken, kulübün değer yargılarına dikkat çekildi. Açıklamada, her türlü tartışmadan ve kuşkudan bağımsız olarak kulübün savaşı destekleyen bir tutumu reddettiği ve Şahin'in tutumunun kulübün değer yargıları ile bağdaşmadığı söylendi.

Cenk Şahin, Instagram hesabından paylaştığı mesajda, "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle" demişti. 25 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımı Alman kulübünün taraftarları tarafından da eleştirilmişti.

St. Pauli, Şahin'in anlaşmasının ise şimdilik feshedilmeyeceğini ancak oyuncuya başka kulüplerle görüşmesi ve idman yapması için izin verildiğini duyurdu.