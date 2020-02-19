Suriye: Bazı BMGK üyelerinin teröristleri savunmasını şaşkınlıkla karşılıyoruz

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşan Suriye Temsilcisi Luay Felluh, ‘Bazı BM Güvenlik Konseyi üyelerinin teröristlerin suçlarını görmezden gelerek onları savunmalarını şaşkınlıkla karşılıyoruz’ dedi. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya da 'Uluslararası terörizme karşı meşru bir mücadele yürüten Suriye hükümetini desteklemeye devam edeceğiz' dedi.

Suriye’nin Birleşmiş Milletler’deki Daimi Heyeti’nin Maslahatgüzarı Luay Felluh, BM Güvenlik Konseyi’nin Suriye konulu oturumunda yaptığı konuşmada bazı batı ülkelerinin Suriye’deki krizin devam etmesi ve Suriye’nin “terörle mücadelesi”ni gizlemek için çaba sarf ettiğini söyledi.

Felluh, Türkiye'nin bu ülkelerin desteğini alarak "Suriye topraklarına karşı saldırılarını sürdürdüğünü" ifade etti.

Astana ve Soçi anlaşmalarının İdlib ve çevresini “terör örgütlerinin” sığınağı haline getirmesine izin vermediğini belirten Felluh, Türkiye’nin İdlib’de “terörist örgütleri desteklediğini” ve son olarak bölgeye çok sayıda silah ve mühimmat gönderdiğini söyledi.

BM’nin İdlib’deki yıkımdan ve sivillerin yaşadıklarından “terörist grupları” sorumlu tutması gerektiğini belirten Felluh, Suriye devletinin yurtaşlarının güvenliğini sağlamaya kararlı olduğunu ifade etti.

Felluh “Bazı BMGK üyelerinin teröristlerin suçlarını görmezden gelip onları savunmalarını şaşkınlıkla karşılıyoruz” dedi.

Suriyeli diplomat ülkedeki krize çözüm bulunması için "teröre" destek veren ülkelerin müdahalesinin son bulması gerektiğini belirtti.

SANA'nın aktardığına göre Felluh ayrıca Halep, İdlib ve Hama’da Suriye ordusunca kurtarılan bölgelere binlerce Suriyelinin geri döndüğünü ifade etti.



RUSYA: SURİYE’NİN MEŞRU MÜCADELESİNİ DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya da "Uluslararası terörizme karşı meşru bir mücadele yürüten Suriye hükümetini desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

ABD ve müttefiki Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolünde bulunan Suriye'nin doğusunda “terör" tehdidinin yeniden ortaya çıktığını da belirten Nebenzya, "Fırat'ın doğusunda cezaevlerinden kaçan militanlar giderek daha fazla tehdit oluşturuyor. Aralarında yabancı teröristler de var. Bazıları yeraltına iniyor, mülteci kamplarına yerleşiyor, diğerleri de tüm bölgeye yayılıyor. Bu gelişmelerden son derece endişeliyiz” dedi.

Nebenzya, Rus ve Suriye güçlerine yönelik saldırılar devam ettiği sürece İdlib'deki ateşkesin sürdürülebilir olmayacağını belirterek "İdlib'deki gruplar üzerinde etkisi olan herkese şu çağrıyı yapıyoruz: Sivillere yönelik saldırılar durdurulsun. Hmeymim'deki Rus hava üssüne yapılan drone saldırıları ve Suriye ordusuna karşı girişilen provokasyonlara son verilsin” dedi.

Sputnik’in aktardığına göre Nebenzya, son bir gün içinde Lazkiye, İdlib ve Suriye’nin diğer bölgelerinde 29 saldırı gerçekleştiğini kaydetti.

PEDERSEN’DEN TÜRKİYE VE RUSYA’YA ÇAĞRI

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen de oturuma video konferans yoluyla katılarak Suriye'de artan tehlikeye dikkati çekti ve “Rusya ve Türkiye garantör ülkeler olarak İdlib'de gerginliği azaltmak için kilit bir rol oynamak zorunda” dedi. Suriye'de uluslararası insani hukuka uyulması, ülke genelinde ateşkes sağlanması çağrısında da bulunan Pedersen, BM Güvenlik Konseyi'ni de harekete geçmeye davet etti.

