SDG'den 'Suriye ordusuna katılın' çağrısına yanıt

Suriye Savunma Bakanlığı'nın SDG'lilere yaptığı 'Suriye ordusuna katılın' çağrısına yanıt geldi.

SDG Genel Komutanlığı, Suriye Savunma Bakanlığı’nın “orduya katılın” çağrısına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, “Suriye’yi savunmak, Türkiye’nin ülkemize ve halkımıza karşı saldırılarına karşı durmak adına gösterilen her türlü çabayı değerli buluyoruz. Ancak, SDG'nin yapısını tanıyacak ve koruyacak bir çerçevede Suriye askeri teşkilatının yeniden yapılandırılması için sağlam bir mekanizma oluşturulmalı ve güçlerin birleştirilmesi kapsamlı bir çerçevede olmalıdır” denildi.

"Suriye Savunma Bakanlığı’nın SDG Genel Komutanlığı'na hitap etmesi gerektiği bir zamanda bireylere yönelik bu hitap dilini kesinlikle reddettiğini" açıklayan SDG, Bakanlığın suçlulara veya teröristlere af çıkartılmış gibi hitap ettiği çağrının kabul edilemez olduğu savunuldu.

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suriye Savunma Bakanlığı'nın, çağrısının kurumsal olarak SDG'ye değil bireysel düzeyde yapıldığını, bunun da önerilen katılma şekli ile uyumlu olmadığını söyledi.

Abdi, "Bakanlık, önerdiğimiz şeyin ışığında bir çözüm önerecekti; bu, Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye savunma sisteminin bir parçası olmasıydı" dedi.