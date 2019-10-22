Rusya: Türkiye'nin Suriye'de kalmasına ancak Şam izin verebilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin Suriye'de kalmasına izin verecek olanın kendilerinin değil, meşru Suriye hükümetinin olduğunu belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin Suriye'ye dönük harekatına ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, kendisine "Rusya'nın, Türk askerlerinin Suriye'de kalmasına izin vermeye hazır olup olmadığı" sorusunun sorulması üzerine Peskov, "Türk güçlerinin Suriye topraklarında kalmasının ya da kalmamasının kararını Rus askerler alamaz, buna onlar izin veremez. Böyle bir şeye yalnızca, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin meşru hükümeti izin verebilir" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Suriye'nin kuzeyindeki durumu görüşmek üzere Soçi'de bir araya gelecek.