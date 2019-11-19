Rusya: Çavuşoğlu'nun sözlerini şaşkınlıkla karşıladık

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rusya’nın Suriye’deki sözlerini tutmadığı açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladıklarını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun dün Suriye'de yapılan mutabakata ilişkin yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

Konaşenkov, Çavuşoğlu'nun Rusya’nın Suriye’deki sözlerini tutmadığına yönelik sözlerini şaşkınlıkla karşıladıklarını belirtti.

Konaşenkov, “Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rusya’nın sözlerini tutmadığı ve Suriye’nin kuzeyinde yeni bir askeri operasyona başlayabilecekleri tehdidini şaşkınlıkla karşıladık. Askeri eylemlerin başlaması yönünde çağrı içeren bu açıklamalar yalnızca Suriye’nin kuzeyindeki durumun gerginleşmesine yol açar. Rusya ve Türkiye liderlerinin imzaladığı ortak mutabakatta öngörülen istikrara değil” diye konuştu.

Rusya’nın Soçi mutabakatının hükümlerini yerine getirdiğini belirten Konaşenkov, "Çatışan tarafların birbirlerinden uzaklaştırılması konusu süresinden önce tamamlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye sınırında ortak devriye görevi yürütülüyor” dedi.

Çavuşoğlu, dün Suriye'ye dair yapılan mutabakatlara ilişkin "Sonuçta burada biz iki ülkeyle de beş gün içinde mutabakata vardık. ABD ve Rusya mutabakatın gereğini yaptılar mı? Hayır yapmadılar. Yapılması lazım çünkü biz üzerimize düşeni yaptık" demişti.