Papa kiliselerde yaşananları unuttu, 'porno' açıklamasında bulundu

Katolik kiliselerinde çocuk istismarı ve rahibelere yönelen cinsel istismar haberleri tartışma konusu olmaya devam ederken, Papa Francis, dev teknoloji şirketlerinden çocukların pornografik içerikleri izlemelerini engellemek için sorumluluk almalarını istedi.

Papa Francis dev teknoloji şirketlerine çağrı yaptı.

Facebook, Google ve Apple gibi teknoloji devlerine çağrı yapan Papa, çocuk pornosunu internet sayfalarından kaldırmak ve çocukların porno içerikli sayfalara erişimini engellemek için tedbir almalarını istedi.

Vatikan’da dini liderlerin ve yüksek teknoloji şirketlerinin temsilcilerinin katıldığı bir konferansta konuşan Papa Francis, teknolojinin yasaları hızlı bir şekilde geride bıraktığından dolayı, online içerikleri izlemek için sadece yasaları takip etmenin artık kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Pornografinin gençlerin cinsel ve duygusal gelişimi üzerindeki yıkıcı etkisini engellemek için şirketlerin kendi ‘ahlaki sorumlulukları’ almaları gerektiğini belirten Papa Francis, “Yatırımcıların ve yöneticilerin sorumlu kalmalarını sağlama ihtiyacı var, böylece reşit olmayanların ve toplumun yararı, maddi çıkara feda edilmez ” dedi.

KATOLİK KİLİSESİ İSİTİSMARI KABUL ETMİŞTİ

Papa Francis çocuk istismarından sonra katolik kiliselerinde din adamlarının rahibelere yönelik cinsel istismarını da kabul etmişti. Geçen yıl kasım ayında Katolik Kilisesi’nin küresel rahibeler organizasyonu, kilisede cinsel istismarı açıklamaktan kendilerini alıkoyan “sessizlik ve gizlilik kültürünü” kınadıklarını açıklamıştı.

Almanya'da, Katolik kilisesi ile ilgili yayınlanan bir raporda, 1946 ile 2014 yılları arasında 3677 cinsel istismar olayı yaşandığı belirtilmişti.

KİLİSE PEDOFİL RAHİPLERDEN 286'SININ İSMİNİ AÇIKLAMIŞTI

ABD’de kiliselerde binden fazla çocuğun rahipler tarafından cinsel istismara uğradığına ilişkin savcılık raporunun ardından başpiskoposluklar isim listesi yayımlamıştı. Son olarak Teksas eyaletinde, çocuklara cinsel istismarda bulunan 286 rahibin ismi yayımlanmıştı.

PROTESTAN KİLİSESİ'NDE 770 CİNSEL İSTİSMAR TESPİT EDİLDİ

Alman Protestan Kilisesinin (EKD) Dresden kentindeki yıllık toplantısında konuşan Piskopos Kirsten Fehrs, ülke genelindeki vakaların incelenmesi sonucunda 770 cinsel istismar kurbanının tespit edildiğini ve bunların birçoğunun kiliselerin himayesinde bakılan çocuklar olduğunu duyurdu.