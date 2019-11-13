Protestan Kilisesi'nde 770 cinsel istismar tespit edildi

Katolik Kilisesi'nde 2010 yılında ortaya çıkan cinsel istismar skandalının ardından Almanya'daki Protestan Kilisesi'nde geçen yıl başlatılan inceleme sonucunda birçoğu çocuk olmak üzere 770 kişinin cinsel istismara uğradığı belirlendi. Katolik Kilisesi bu konudaki ünüyle biliniyor. Pedofili bütün dinlerin ve mezheplerin ortak uğraşı.

Katolik Kilisesi'nde 2010 yılında ortaya çıkan cinsel istismar skandalının ardından geçen yıl inceleme başlatan Alman Protestan Kilisesi, kurum içi değerlendirmenin sonuçlarını açıkladı.

Deutsche Welle'de yer alan habere göre, Alman Protestan Kilisesinin (EKD) Dresden kentindeki yıllık toplantısında konuşan Piskopos Kirsten Fehrs, ülke genelindeki vakaların incelenmesi sonucunda 770 cinsel istismar kurbanının tespit edildiğini ve bunların birçoğunun kiliselerin himayesinde bakılan çocuklar olduğunu duyurdu.

Fehrs, cinsel istismarın önlenmesi ve hesaplaşılması amacıyla gelecek yıl için ayrılan 1,3 milyon Avroluk bütçenin 1 milyon Avro artırılacağını ve kurbanların sürece daha fazla dâhil edilebilmesi için bir danışma konseyi kurulacağını söylerken, kurbanların sözcüsü Kerstin Claus, Kilise'nin attığı adımların yetersiz olduğunu belirtti.

Kilisenin cinsel istismarla mücadele etme konusunda uzun süre tereddüt yaşadığını ve çok geç kaldığını söyleyen Claus, Kilisenin şu an kurbanların ihtiyaçlarına odaklanması ve tazminat anlaşmalarının şeffaf bir şekilde yapılması gerektiğini kaydetti.

Almanya'da, Katolik kilisesi ile ilgili yayınlanan bir raporda, 1946 ile 2014 yılları arasında 3677 cinsel istismar olayı yaşandığı belirtilmişti.

Katolik Kilisesi içerisinde uzun yıllar önce dillendirilmeye başlanan çocuklara cinsel istismar ve taciz iddiaları Katolikliğin merkezi Vatikan'ın en önemli sorunlarından biri. ABD, Avrupa ve Avustralya'daki Katolik kiliselerinde görev yapan birçok rahip ve kardinal çocuklara cinsel taciz ve suistimalle ya da görev bölgelerinde yaşanan bu vakaları örtbas etmekle suçlanıyor.