İran'dan üç AB ülkesine 'nükleer anlaşma' tepkisi

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fransa, Almanya ve İngiltere'nin Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırıdan İran'ı sorumlu tutmasına tepki gösterirken 3 AB üyesi ülkeyi de nükleer anlaşma taahütlerine uymamasıyla eleştirdi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fransa, Almanya ve İngiltere'nin Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırıdan İran'ı sorumlu tutmasına tepki gösterdi.

Üç Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin nükleer anlaşma yükümlülüklerini hatırlatan Zarif, "3 AB ülkesi ABD'nin ayrılmasından sonra nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmede başarısız olmuşlardır. Bu sorun; bağımsız yol izlemek için güçlü irade sergilemek, ABD'nin içi boş iddialarını papağan gibi tekrarlamamak ve nükleer anlaşmaya uymak ile çözülebilir" açıklamasında bulundu.

Zarif, yeni nükleer anlaşma tartışmalarına ilişkin "Mevcut anlaşmaya uyulmadan hiçbir şekilde yeni bir anlaşmaya olmayacaktır" yorumunda bulundu.