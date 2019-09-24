Almanya, Fransa ve İngiltere saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu

Almanya, Fransa ve İngiltere ortak açıklama yaparak Suudi Arabistan’daki petrol tesislerine saldırılardan İran’ı sorumlu tuttu.

Almanya, Fransa ve İngiltere, Suudi Arabistan’ın devlet petrol şirketi Aramco’nun iki tesisine 14 Eylül’de düzenlenen ve Yemen’deki Husiler’in üstlendiği saldırılarla ilgili İran’ı suçladı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda bir araya gelen Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptıkları ortak açıklamada “Bu saldırının sorumlusunun İran olduğu bizim için açıktır. Bunun makul başka bir açıklaması yoktur” dedi.

2015 İran nükleer anlaşmasına bağlılıklarını sürdürdüklerini belirten Almanya, Fransa ve İngiltere, ancak İran’dan anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yeniden yerine getirmesini talep ettiklerini bildirdi.

Açıklamada “İran için nükleer programı ile füze programını da kapsayan bölgesel güvenlik meseleleri hakkında uzun vadeli bir müzakere çerçevesini kabul etme zamanı geldi” denildi.

İNGİLTERE BAŞBAKANI 'ASKER GÖNDERME SEÇENEĞİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ' DEMİŞTİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Suudi Arabistan'a ait Aramco petrol tesislerine İran'ın saldırmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu ileri sürmüş ve "ABD ve Suudi Arabistan bizden daha fazla destek talep ederse, bunu değerlendireceğiz" demişti.

