Covid-19 nedeniyle karantinada olan gemi boşaltılıyor

Japonya'da iki haftadır Yeni Koronavirüs nedeniyle karantina altında bulunan yolcu gemisi boşaltılmaya başladı.

Japonya'da iki haftadır Yeni Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle karantina altında olan Diamond Princess adlı yolcu gemisinde bulunan yolcular, vaka sayısının artmasına karşın gemiyi boşaltmaya başlıyor.

Reuters'ta yer alan habere göre, test sonuçları negatif çıkan yolculara gemiyi terk etme izni verilirken, bugün gemiden 500 kişinin inmesi bekleniyor. İnecek durumda olan diğer yolcuların iki gün içinde gemiden ayrılması bekleniyor.

Covid-19 vakası görülen kişilerin hastaneye sevk edileceği belirtilirken, hastalarla beraber aynı kamarada kalanların gemide tutulmaya devam edileceği kaydedildi.

Gemide bulunan yolcuların ve mürettebatın yarısını oluşturan Japonya vatandaşlarına evlerine dönme izni verilirken, yabancı uyrukluların uçakla ülkelerine döneceği ve uçaktan iner inmez karantina altına alınacağı belirtildi.

Öte yandan Japon yetkililer, gemide 79 yeni vakanın görüldüğünü, ülkede bu sayının 620'ye yükseldiğini duyurdu.

JAPONYA'YA ELEŞTİRİ

Japonya yönetimi, gemide hastalığın hızla yayılmasından dolayı yoğun eleştiri aldı.

Gemide görev yapan hastalık uzmanı Kentaro Iwata, ajansa yaptığı açıklamada, "Geminin içinde enfeksiyon kontrolüne ilişkin tek bir profesyonel yoktu. Bürokratlar tüm bu yaşananlardan sorumluydu" dedi.

Sağlık Bakanı Katsunobu Kato ise, "Gerekli tüm önlemleri almamıza karşın, hastalığın yayılmasını engelleyemedik" diyerek yetkililerin çabasını savundu.