Diamond Princess'te yüzlerce insan Koronavirüs’ün 'pençesinde'

Japonya’nın Yokohama limanında demirlemiş olarak bekleyen gezi gemisinden 200 hasta yolcu çıktı, yüzlerce yolcu da içerde bekliyor. Henüz ölüm olmadı. CNN Travel’sa gezi gemilerinin aslında ne kadar sağlıklı olduğunu anlatan bir haberle dünyayı aydınlattı.

Yeni Koronavirüs salgınıyla ilgili en dramatik olaylardan birisi bugünlerde Japonya kıyılarında yaşanıyor. Diamond Princess adlı dev yolcu gemisi, bir yolcunun Koronavirüs’le enfekte olduğunun tespit edilmesinin ardından karantinaya alındı.

Yokohama limanında demirleyen gemide 200’ün üzerinde yolcu için Koronavirüs’le enfekte oldukları teşhisi konuldu, hastanelerde tedavi ve karantina altına alınmak üzere gemiden indirildiler. Gemide bulunan yolcularsa sıkı kurallar altında odalarında tutuluyor.

Şimdilik söylenen 14 gün boyunca karantinanın süreceği ancak enfeksiyon gemide bulunan yolcular arasında yayılacak olursa bu sürenin yeterli olup olmayacağı bilinemez. Yeni Koronavirüs ile ilgili kaygı verici bir yeni bulgu, virüsün kuluçka devresinde sağlıklı görünen bir insandan da başka bir insana geçebildiği yolunda.

'İŞ'İN UCUNDA 150 MİLYAR DOLAR VAR

Diamond Princess, dev bir sektörün parçası.

Cruise Travel, seyir gezileri, 2020 başında CLIA (Cruise Lines International Association) adlı kuruluşça yayınlanmış bir rapora göre 2018 yılında 28.5 milyon yolcu kapasitesine sahip oldu ve bu 150 milyar dolarlık bir iş hacmine denk düşüyordu. Aynı raporda 2019 yılı için yapılan projeksiyon 30 milyon yolcu.

28.5 milyon yolcunun 20 milyonu Kuzey Amerika ve Avrupa’dan katılıyor.

Çin, Avustralya, Doğu Asya ve Pasifik yolculukların yüzde 15’lik bir kısmının hedefinde.

Durum böyle olunca Çin’deki salgın hakkında her gün yeni bir hikayeyle çıkan emperyalist medya Diamond Princess konusunda görece hafif bir seyir takip ediyor.

Son olarak CNN Travel’da yayımlanan bir haber bu açıdan gerçekten çarpıcı.

Gemideki yolcuların kişisel çekimlerini de kullanarak oluşturulmuş olan bir video haber eşliğinde sunulan haber büyük ölçüde seyir gezilerinin aslında gayet güzel olduğunu anlatmaya ayrılmış.

Hazırlanan video haber, içerik ve konu itibariyle bir kara ütopya filmi olabilecek yapıda. Öte yandan burada frene çok sert basıldığı da hemen hissediliyor. Diamond Princess'dan o kara filmin çıkmaması sağlanmış!

Bir transatlantik içinde odalarından çıkmamaları istenmiş yüzlerce yolcu, bir yandan bekliyor ve bir yandan da virüsün kendilerini de enfekte etmiş olma ihtimaliyle baş etmeye çalışıyor. Bu tabloda yolculardan kişisel görüntüler de almayı başaran bir habercinin ortaya herkesi dehşet içinde bırakacak bir kara belgesel çıkarması işten bile değil aslında.

'KREMATORYUM'DA YAKILAN BİNLERCE ÖLÜ!' HİKAYELERİ TERCİH EDİLİYOR

Öte yandan CNN habercileri, diğer pek çok meslektaşları gibi bu konulardaki becerilerini belli ki Çin’de yaşananlara ayırmış durumda. Emperyalist medyatörler, son olarak Vuhan bölgesindeki krematoryumun uzaydan çekilen görüntülerinde kükürt dioksit salınımının çok yüksek boyutlara ulaşmış olduğunu tespit etmiş ve bunun aslında Vuhan’da binlerce insanın öldüğüne ve yakıldığına delalet ettiğini söylemişlerdi.

Salgın bölgesinde krematoryumun sadece ceset yakmak için kullanılmadığı ve zaten tespit edilen kükürt dioksit salınımının insan bedeni yerine örneğin yakılan plastik atıklara bağlı olmasının çok daha açıklayıcı olduğunu not edelim.

CNN habercileri, Diamond Princess yolcularının çekimlerinden yararlanarak oluşturdukları oldukça ilgi çekici video haberi, hekimler ve “sektörden” uzmanlarla yaptıkları görüşmelerle tamamlıyor.

Bunları okuduktan sonra insanın “Şimdi Diamond Princess’de olmak vardı anasını satiyim” diye bir şarkı tutturası geliyor.

UZMANLAR (!) KONUŞUYOR

Amerika Indianapolis’te bir seyahat danışmanı olan Angel Wilson’ın olaya yaklaşımı çarpıcı:

“Şunu farkettim” diyor Wilson, “konu Koronavirüs ya da başka bir şey olsun, bir gezi gemisinde büyük manşetlerle haber olacak bir şey olduğunda, gezilere hiç katılmayan insanların ‘Hiçbir zaman bu gezi işine girmeyeceğim. İşte bak, bir neden daha’ dediklerini görüyorsunuz."

Haberde, Diamond Princess’da yaşananlar hakkında yapılan yorumların en “garip” olanı Wilson’unki değil.

CNN’in “uzmanlar” olarak takdim ettiği kitlenin içinde yer alan biri Doktor John Lynch. Vaşington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Enfeksiyon ve seyahat hastalıkları uzmanı olan Lynch, “Bir gezi gemisinde Yeni Koronavirüs’le enfekte olma riskinin aşşşırı düşük olduğunu düşünüyorum” diyor.

Gezi şirketlerinin yolcularının nereden geldiğine çok dikkat ettiğini ve tehdidi çok ciddiye aldıklarını söyleyen Lynch’e göre bir gezi gemisindeki sosyal ortam, bu türden enfeksiyon hastalıklarının yayılması için çok elverişli olsa da, Yeni Koronavirüs’e maruz kalmış birisinin gemide olma olasılığı çok düşük.

Bu noktada doktor Lynch, bir sağlık uzmanından çok bir seyahat acentası gibi konuşuyor: “Eğer yapmayı düşündüğünüz bir şeyse, ben olsam bir gezi gemisine binerken hiç tereddüt etmezdim.”

200 HASTA ÇİN'DE OLMAYINCA...

CNN Travel, 200 yolcusu Yeni Koronavirüs’le enfekte olmuş Diamond Princess’ın yüzlerce yolcuyla bir Japon limanında bekleyişini “Seyahat” ekinin hakkını vererek haberleştirirken, 200 bulaşının Çin dışındaki en kalabalık hasta topluluğunu oluşturduğunu da söylemeyi ihmal etmiyor.

Emperyalist medya Çin’de kitlesel ölümlerin gizlendiğini, Çin’in Yeni Koronavirüs’ün yarattığı büyük tehdidi gizlediğini, dünya üzerinde milyonlarca ölümün beklenebileceğini haber yapadursun, Diamond Princess’ın hastalanmış 200 yolcusundan henüz ölen olmadı ve Diamond Princess’da odalarında bekleşen yüzlerce yolcu gezilerine devam etmek için 14 günün dolmasını bekliyor.

Asya kıyılarına bir gemiyle yolculuk etmeye hazırlanıyorsanız hiç tereddüt etmeyin, uzmanlar bu konuda çok rahat. Ama önümüzdeki aylarda sokakların cesetlerle dolacağından emin olabilirsiniz!

Yerse...