Bolivya’da polis darbeye olan 'hizmet'lerinden dolayı para istedi

Bolivya’da darbe sürecinde onlarca kişiyi öldüren polis yetkililerinin ‘hizmetleri’ karşılığında cuntanın başındaki Jeanine Añez’den 'önceden taahhüt edilen' parayı talep ettiği ortaya çıktı.

Bolivya’daki askeri darbenin ardından ülkeyi terk etmek zorunda kalan Evo Morales, polis kuvvetlerinin darbe sürecinde yaptıkları işlerden dolayı Jeanine Añez yönetiminden para istediğini kanıtlayan dökümanları basına sundu.

El Comandante de la Policía boliviana exige al régimen de facto el cumplimiento del pago por realizar el motín que consolidó el golpe de Estado. pic.twitter.com/XIyxT9GpVK — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 26, 2019

Belgelere göre, polis şefi Rodolfo Montero, Jeanine Añez yönetimine gönderdiği dilekçeyle 8 Kasım’daki polis isyanı sırasında taahhüt edilen ücret artışının yerine getirilmesini istedi.

Albay Rodolfo Montero'nun İçişleri Bakanı Arturo Murillo'ya 25 Kasım'da gönderdiği resmi bir notun kopyası olan sızdıran belgede, polislerin askerlerle eşit maaş ve haklara sahip olması talep ediliyor.

Resmi polis mührünün yanı sıra, mektup, Başkan Morales'in istifaya zorlanmasından önce isyan saatlerini yöneten memurun açık imzasını da içeriyor.

Bu haber, Brezilya basınının Kasım ayı ortasında polis ve ordunun darbe sırasındaki davranışıyla ilgili sızdırdığı bir haberde sunulan verilerle benzerlik taşıyor.

DARBECİ GENERAL 1 MİLYON DOLARLA ABD’YE KAÇTI

Darbeden sadece birkaç gün sonra, darbeyi koordine eden ve Evo Morales'in istifasını “emreden” Bolivya Ordusu Generali Williams Kaliman, bir milyon dolarla ABD'ye kaçtı.

Brezilya basınına göre Bolivya'daki ABD Maslahatgüzarı Bruce Williamson darbeye katılan her bir askeri komutana bir milyon dolar ve her bir polis şefine 500 bin dolar bağış yapmaktan sorumluydu.

MORALES: MÜCADELE BURADA BİTMEDİ

Bolivyalı Evo Morales, dün Meksika’da bir üniversitede yaptığı konuşmada 10 Kasım darbesine ve Güney Amerika ülkesinde sağcı hükümetin kurulmasına atıfta bulunarak "mücadelenin burada bitmediğini" yineledi.

Meksika'da sığınma hakkı verilen Morales, Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi (UNAM) öğrencileriyle, Başkan Yardımcısı Alvaro Garcia Linera ve Sağlık Bakanı Gabriela Montaño'nun da katıldığı bir toplantıda konuşma yaptı.

Morales, 30'dan fazla kişinin ölümünün yanı sıra onlarca kişinin yaralandığı Bolivya’da güvenlik güçleri tarafından göstericilere karşı yürütülen şiddeti ve baskıyı kınadı. Eski Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığını üstlendiğinde ülkede aşırı yoksulluk oranının yüksek olduğunu, temel hizmetlerin neredeyse tamamen özelleştirildiğini ve ekonomik kalkınmanın sağlanamadığını hatırlattı.

Ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının seçimlerini ilk kez kazandığında 9 milyar ABD Doları olduğunu, bugün ise 49 milyar ABD Dolarını aştığını belirten Morales ülkenin zenginliğinin Bolivyalılar arasında daha adil bir biçimde paylaşıldığını söyledi.

Morales, "Bolivya altı yıl boyunca bölgedeki ekonomik büyümede başta gelen ülkeydi" dedi.

Morales, darbecilerin neoliberal çıkarlarını, yerli topluluklara yönelik sağcı siyasi fraksiyonların “faşist ve ırkçı” uygulamalarını ve partisi Sosyalizme Doğru Hareket'e (MAS) karşı şiddetli saldırıları kınadı.