Alman mimarlık firmasından iş başvurusu yapan kişiye cevap: Arapları istemiyoruz

Almanya merkezli bir mimarlık firması, iş başvurusunda bulunan bir Mısır vatandaşına yanıtında ‘Arapları istemiyoruz, rica ederiz’ diye yazdı. Firma tepkilerin ardından özür diledi.

Bir Alman firması, bir iş başvurusunu ırkçı bir mesajla reddetti.

Berlin merkezli büyük mimarlık firması GKK + Architekten, Mısır kökenli Yasin Gabr'a yolladığı ret mailinde “Arapları istemiyoruz, rica ederiz” dedi.

2000 yılında kurulan mimarlık firmasının ret mailinin Yasin Gabr'a ait sosyal medya hesabında paylaşılmasının ardından firma olayı inkar etmedi.

Firmanın internet sitesinde yapılan açıklamada şirkette farklı etnik kökenlerden çalışanların olduğuna dair 30 bayrak gösterilirken, atılan mesajın “kısa kesilmesi” nedeniyle “bir yanlış anlama” oluştuğu ve konunun “bağlam dışı” olarak gündeme geldiği öne sürüldü.

Firmanın açıklamasında "Başarımızın temel taşı çeşitlilik, uluslararasılık ve kültürlerarası ekiplerimizdir" denirken, firma Gabr'ı boş yer olmadığı için kabul etmediklerinin ve Mısır kökenli kişinin aradıkları becerilere sahip olmadığını söyledi.

Şirket, "yanlışlıkla" gönderildiğini savunduğu ret mektubu için özür dilediklerini kaydetti.