Almanya'nın Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Almanya'nın doğusundaki Dresden şehri, aşırı sağ gruplarla ilgili sorunun ciddi boyutlara ulaştığı gerekçesiyle 'Nazi olağanüstü hâli' ilan ettiğini duyurdu.

Almanya'nın doğusundaki Saksonya eyaletinin başkenti olan Dresden, uzun süredir aşırı sağ görüşlü grupların kalesi olarak görülüyor. İslam karşıtı Pegida hareketi de Dresden'de doğmuştu.

BBC Türkçe'nin haberine göre; kent meclisi, 2025'te Avrupa Kültür Başkenti olmak için yarışan kentteki "aşırı sağ" sorununu çözmek için yeni bir formül buldu. Bu çözümü uygulamak için de olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu.

Ancak bu karara karşı çıkanlar, kent meclisi üyelerinin "fazla ileri gittiğini" söylüyor.

Almanca "Nazinotstand" olarak kullanılan kelimeyi, kent meclisi üyesi Max Aschenbach, "Bu, ciddi bir sorunumuz olduğunu anlamına geliyor. Açık demokratik toplum tehdit altında" diyerek açıklıyor.