ABD'de sağlık malzemesi eksikliğini dile getiren sağlık çalışanları kovuldu

ABD'de salgın koşullarında eksik sağlık malzemelerini gündeme getirip tepki gösteren sağlıkçılar işten kovuldu.

ABD'de salgının yoğun görüldüğü New York, Washington State ve Illinois eyaletinin Chicago kentinde işten çıkartmaların yaşandığı belirtildi.

Bazı hastane yönetimlerinin ise çalışanlarına "izin almadan basın kuruluşlarına konuşmaları durumunda sözleşmelerine son verileceği" uyarısı yaptığı öğrenildi.

Hastane yönetimleri durumu "hasta mahremiyeti" ile açıklarken, çeşitli sağlık ve medya dernekleri ise tehdit ve işten çıkarma olaylarına tepki gösterdi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, salgın sebebiyle kötüleşen çalışma şartlarına yönelik medyaya röportaj veren birçok doktor ve hemşire işten atılmakla tehdit edilirken, çeşitli eyaletlerde benzer vakaların yaşandığı kaydedildi.

Washington Eyaleti Hemşireler Derneği Sözcüsü Ruth Schubert, yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan olaylara tepki göstererek, "Hastaneler imajlarını korumak için hemşireleri ve diğer sağlık çalışanlarını susturuyorlar. Bu kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Öte yandan salgının yoğun görüldüğü New York, Washington State ve Illinois eyaletinin Chicago kentinde işten çıkartmaların yaşandığı belirtildi.

Bunun en son örneği olarak, çalıştığı hastanelerdeki ekipman eksikliği hakkında medyaya röportaj veren Ming Lin adındaki acil tıp teknisyeninin ertesi gün hastane ile ilişiğinin kesildiği, Chicago'da ise iş arkadaşlarına yönetimden maske isteme konusunda e-mail atan bir hemşirenin kovulduğu belirtildi.