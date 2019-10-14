200'den fazla çocuğun istismarından hüküm giyen pedofil öldürüldü

Malezya'da 200 kadar bebek ve çocuğa cinsel istismarda bulunmak suçundan üç yıl önce 22 kez müebbet hapis cezasına çarptırılan pedofil cezaevinde öldürüldü.

BBC'de yer alan habere göre, Richard Huckle adlı 33 yaşındaki mahkum, York'taki Dull Sutton Hapishanesi'nde maket bıçağıyla öldürüldü. Richard Huckle, 6 aylık ve 12 yaş grubu arasındaki 23 çocuğa tecavüz ettiğini kabul etmiş, ancak Ulusal Suç Ajansı (NCA), Huckle'ın evindeki bilgisayardan çıkan videolardaki görüntülerin, 200'e yakın çocuğun istismar edildiği anlamına geldiğini bildirmişti. Kamboçya ve Kuala Lumpur'da çocuk istismarı suçunu işleyen Huckle, insanları internet sitelerine yazdığı yorumlarla, yardımsever, beyaz bir İngiliz olduğuna inandırdığını söylemişti. İLGİLİ HABER Çocuk istismarı suçlusu: Yoksul çocuklar daha kolay