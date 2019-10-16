Türkiye'ye silah ambargosu ne anlama geliyor?

Türkiye'ye yönelik silah ihracatının askıya alınmasına yönelik açıklamaların birçoğu sadece sembolik bir anlam taşıyor. Türkiye 2014-2018 döneminde silahların yüzde 60’ını ABD’den ithal ederken, bunu yüzde 17 ile İspanya ve yüzde 13 ile İtalya takip etti. Son dönemde ise ithalatın merkezlerinden biri özellikle 2,5 milyar dolarlık S-400 satışı sonrası Rusya olmuş durumda.

Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri harekatı sonrası birçok ülkeden Türkiye'ye yönelik silah ihracatının askıya alındığı yönünde açıklamalar geldi.

Açıklama yapan ülkelerden Finladiya, Norveç, İsveç, Hollanda, Kanada, Çekya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin Türkiye'ye silah satışında özel bir ağırlığı bulunmuyor.

Satışı askıya alacağını açıklayan İtalya, İspanya ve Almanya ise silah satışında görece ağırlığı olan ülkelerden. Ancak bu ülkelerden gelen askıya alma açıklamalarının fiilen hayata geçip geçmeyeceği ise bilinmiyor.

YÜZDE 60'I ABD

Türkiye 2014-2018 döneminde ithal ettiği silahların yüzde 60’ını ABD’den ithal ederken, bunu yüzde 17 ile İspanya ve yüzde 13 ile İtalya takip etti.

Türkiye'ye silah ihracatını askıya alan ülkelerden olan Almanya ise Türkiye’ye geçtiğimiz yıl 243 milyon euro değerinde silah ihraç etti. Bu Almanya’nın toplam silah satışının yaklaşık üçte birine denk geliyor.

2018 yılında Kanada tarafından Türkiye'ye yapılan silah ihracatı ise yaklaşık 87 milyon Kanada doları olmuştu.

​Fransa ise 2018'de Türkiye’ye 45,1 milyon euro değerinde silah ihraç etti.

Türkiye'ye silah ihracatını askıya alan ülkelerden olan Finlandiya, aynı yıl, Türkiye'ye yaklaşık 17 milyon euroluk askeri teçhizat sattı.

Norveç ise, 2018'de Türkiye'ye yaklaşık 6 milyon euro değerinde silah satışı gerçekleştirdi.

Tablo: Habertürk