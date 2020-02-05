TKP: Emekliler sokağa çıkmasın istiyorlar, bu düzenin vicdanı işte bu kadar!

TKP'nin Sesi'nde bugün, AKP'nin 60 ve 65 yaş üstü yurttaşların ulaşım hakkına kısıtlama getirme planı gündem edildi.

Pek çok sosyal hakkın düzen açısından bir maliyet unsuru olarak addedildiği bir iktidarda yaşıyoruz.

AKP’nin yaşlılar için reva gördüğü son vicdansızlık, 60 ve 65 yaş üstü yurttaşların ulaşım hakkına kısıtlama getiren bir yasa tasarısı oldu.

TKP’nin Sesi’nde bugün, halkın sırtından muazzam bir zenginlik elde eden; özelleştirmeler, teşvikler ve paralı hale getirilen kamu hizmetleriyle her daim sermaye sınıfını kollayan AKP iktidarının ne gençlere ne de yaşlılara vaat edebileceği bir geleceğin var olduğu söz konusu ediliyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için: