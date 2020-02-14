TCDD'den 'sendika' sürgünü!

TCDD 3.Bölge Müdürlüğü İzmir Trafik ve İstasyon Yönetim Servis Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası üyesi Ünal Karadağ'ın Malatya’ya sürgün edilmesi üzerine sendika tarafından dün saat 12.30’da TCDD Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapıldı.
Sürgüne tepki gösterilen basın açıklaması sonrası sendika MYK üyeleri, Şube Başkanları ile üye ve temsilcilerinden oluşan heyet, sorunun çözüme kavuşturulması amacıyla TCDD Genel Müdürü makam katında bekleyişe başladı.
Ancak heyette yer alan sendika üyeleri gece saat 23.30'da çevik kuvvet tarafından kurumdan dışarı çıkarıldı.
Sendikadan yapılan açıklamada heyetin bugün sürgünün kararının geri çekilmesi amacıyla yeniden girişimde bulunacağı duyuruldu.