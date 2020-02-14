TCDD'den 'sendika' sürgünü!

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası üyesi olan ve TCDD 3. Bölge Müdürlüğü İzmir Trafik ve İstasyon Yönetim Servis Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ünal Karadağ'ın sürgününe tepki gösteren sendika yöneticileri, polis tarafından TCDD Genel Müdürlüğü binasından zorla dışarı çıkarıldı.

soL - Haber Merkezi