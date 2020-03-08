Tartıştığı sığınmacıyı döner bıçağıyla yaraladı

İstanbul Beşiktaş’ta döner ustası tartıştığı sığınmacıyı 'döner bıçağıyla' elinden yaraladı. Suriyeli olduğu düşünülen ve elindeki derin kesiğe yoldan geçen vatandaşlar tarafından turnike yapılan sığınmacı hastaneye kaldırılırken, döner ustası ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İstanbul Beşiktaş'ta bir dönercide çalışan döner ustasından iddiaya göre ekmek isteyen sığınmacı ile dönerci ustası arasında tartışma çıktı.

Elindeki döner bıçağıyla Arapça konuşan ve Suriyeli olduğu düşünülen sığınmacıyı elinden yaralayan dönerci ustası ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

soL'un edindiği bilgiye göre, çok fazla kan kaybeden ve arterden (atardamar) ölümcül olabilecek bir kesiği olan sığınmacıya ilk müdahaleyi yoldan geçen sağlık çalışanı vatandaşlar yaptı. Sığınmacının eline kan akışını durdurmak için baskı yapan vatandaşlar bu sırada ambulansı bekledi.

Olayı yerine gelen ambulansın ardından yaralı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.