Sudan’dan at, eşek ve katır eti ithal edilecek

Türkiye, Sudan ile arasında imzalanan ticaret ve ekonomik ortaklık anlaşması gereği 500 ton at, eşek, katır veya bardo eti, bunun yanı sıra sığır, domuz, at, eşek, katır veya bardoların yenilen sakatatını da ithal edecek. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, ülkeye girecek sakatat ürünlerinin birçok hastalığı taşıdığını ve bunun önleminin nasıl alınacağının da bilinmediğini söyledi.

Meclis Dışişleri Komisyonu’nda geçen hafta görüşülerek kabul edilen Türkiye ile Sudan arasında imzalanan ticaret ve ekonomik ortaklık anlaşmasına göre, Türkiye 500 ton at, eşek, katır veya bardo eti, bunun yanı sıra sığır, domuz, at, eşek, katır veya bardoların yenilen sakatatını da ithal edecek.

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan da konuyla ilgili açıklama yaparak duruma tepki gösterdi. Odanın açıklamasında, "Peki ithal edilecek etler ve sakatatlar Türkiye’de nerede kullanılacak?" diye sorulurken, Arslan, Avrupa Birliği’nden yapılan ithalatın bile gerekli olmadığını ve kontrollerin yeterince yapılmadığını belirtti.

'ANCAK HAYVAN MAMASI YAPILABİLİR'

İthal edilecek hayvanların nerede kullanılacağının teklifte yer almadığını belirten Arslan ancak kedi ve köpek mama yapımında kullanılabileceğini ve burada da denetimlerin yetersiz olduğuna vurgu yaptı. Meclis’teki gıdalarda bile at etine rastlandığını söyleyen Arslan, "Toplum sağlığı ve hayvan sağlığını tehlikeye atacak ne var" dedi.

Arslan ayrıca ülkeye girecek sakatat ürünlerinin birçok hastalığı taşıdığını ve bunun önleminin nasıl alınacağının da bilinmediğini söyleyerek, Sudan’ın sağlıklı hayvansal ürün satma durumun ne olduğuna bakılmasının da gerektiğini belirtti.

Arslan, "Bu işten faydalanacak birkaç kişi dışında herkes bu işe karşı çıkacaktır. Umarım anlaşmayla sınırlıdır bu olay ve gerçekten ithal edilmeyecektir. Bu bir kara mizah gibi. Beni uyandırsalar ve deseler ki bu bir rüya, gerçek değil. Umarım bu rüyadan uyanırız” dedi.