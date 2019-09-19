Sivas'ta 134 bin 866 çocuk sağlık hizmeti alamıyor

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas’ta çocuk nöroloğu ve kardiyoloğu yokluğu nedeniyle 134 bin 866 çocuğun sağlık hizmetlerinden faydalanmadığını açıkladı.

Sivas’ta çocuk nöroloğu ve kardiyoloğu yokluğu nedeniyle 134 bin 866 çocuğun sağlık hizmetlerinden faydalanmadığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığı’nın, TBMM Dilekçe Komsiyonu’na gelen şikayete verdiği, “Bakanlığa bağlı sağlık tesislerinde 313 bin 470 çocuk nüfusuna bir çocuk nörolojisi uzmanı, 198 bin 985 çocuk nüfusuna ise bir çocuk kardiyolojisi uzmanı düşüyor. Sivas şehrinin çocuk nüfusu 134 bin 866’dır. Bakanlık dengeli dağılımı sağlamak için, insan kaynağı planlaması yapıyor" yanıtı gündeme getiren Karasu, konuya ilişkin Bakan Koca'ya bir soru önergesi yönetti.

Karasu, Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

1- Bir kentte yaşayan sakinlerin sağlık hizmetin faydalanabilmesi için vermiş olduğunuz cevabın sağlık hakkına erişime engel olduğunu düşünüyor musunuz?

2- Numune Hastanesi ve Üniversite Hastanesi’ne ev sahipliği yapan Sivas ilinde çocuk kardiyoloğu ve nöroloğu atanması için kaç çocuğun daha doğması gerektiğini düşünüyorsunuz?

3- Sivas ilinde ikamet eden 134 bin 866 çocuğumuzun sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılmasını sosyal devlet anlayışıyla bağdaştığını düşünüyor musunuz?

4- İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Fethullah Selçuk Moğulkoç imzalı açıklamada yer alan çocuk kardiyoloğu ve çocuk nöroloğu doktor taleplerini hangi gerekçelerle reddettiniz?