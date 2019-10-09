Şivan Perwer'den harekat açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyine harekat başlatmasının ardından Şivan Perwer Türkiye'ye tepki gösterdi. Perwer, 'Direneceğiz, en son kalan kişiye kadar direneceğiz. Kürdistan'ı size bırakmayacağız' dedi.

TSK tarafından, Suriye'nin kuzeyine başlatılan harekat başlatılmasının ardından açılım sürecinde öne çıkan isimlerden olan Şivan Perwer, sosyal medyadan yayınladığı videoda Türkiye'ye tepki göstererek, "Biz size ne yaptık, saldırıyorsunuz. Sizin devletinizi kuran biziz. Yazık değil mi ırkçılar, zalimler. Direneceğiz, en son kalan kişiye kadar direneceğiz. Kürdistan'ı size bırakmayacağız"​ ​dedi.

ÇÖZÜM SÜRECİNE DESTEK VERMİŞTİ

Çözüm sürecinde ismi öne çıkan ünlülerin arasında yer alan Şivan Perver, 37 yıl sonra Türkiye'ye dönmüştü. Diyarbakır'da Barzani ve Erdoğan'la toplu açılışa katılan Perwer, “Demek ki işin içinde oyun varmış. Biz çok inançlı bir şekilde, güvenli bir şekilde istediğimiz bir şeydir. Savaş bitsin, olmasın toplumlar arasında dostluk oluşsun, toplumlar kabul edilsin. Toplumlar birbirine saygıyla sevgiyle yaklaşsın. Yıllarca Türk halkının gözünde Kürtler düşürülmüştü. Elbette pişmanım. Oraya gittiğimde çok acayip şeylerle karşılaştım. Bende sevgi duygusu oluşmadı tam tersine biraz nefret oluştu. Benim gördüklerim beni çok üzdü. Topluma saygı sevgi yok” diye konuşmuştu.